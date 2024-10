El Industrias Santa Coloma y la confianza en el bloque

Uno de los míticos de la máxima categoría del fútbol sala español y que no ha pasado unos buenos momentos a lo largo de los últimos años, aunque siempre ha sido uno de esos contendientes a una plaza tanto para la Copa de España como los play off por la corona nacional. La Liga Nacional de Fútbol Sala es una competición donde el nivel es muy alto, siendo uno de los mejores torneos del mundo y eso es gracias a la labor que hacen clubes como un Industrias Santa Coloma que lejos de rehacer su plantilla de cara una nueva temporada en Primera División ha confiado en un bloque que le está trayendo alegrías.

Por un lado, el cuadro catalán decidió no realizar demasiados después de quedarse a tan solo un punto de conseguir la octava posición que le daba el acceso a los play off del título de Primera División. Toda dirección deportiva querría mover mucho la plantilla, pero no. El Industrias Santa Coloma renovó su vínculo con Cardona, despidió a Khalid, David Peña y Hira, mientras que sumó a sus filas a Puigvert y Leandriño, confiando en Xavier Closas como técnico y teniendo en su plantilla a jugadores más que contrastados en la categoría como es el caso de Marc Tolrá, Povill y Álex Verdejo, entre otros.

Sin embargo, había mucha incertidumbre por saber si con estos cambios se podía mantener el nivel o incluso aumentarlo, para tratar de pelear por las ocho primeras posiciones de la tabla clasificatoria, dejando a un lado la posibilidad de descender a Segunda División. De hecho, la consolidación del bloque tiene que dar una ventaja con respecto al resto de equipos, ya que los automatismos deben estar más calados en el vestuario, por lo que este inicio de curso era fundamental para un Industrias Santa Coloma que tenía que recibir a uno de los mejores clubes de Primera División para demostrar de lo que es capaz.

El Industrias Santa Coloma llegaron al Pabellón Nuevo para enfrentarse al Palma Futsal, uno de los favoritos para alzarse con la corona nacional. En cambio, el conjunto catalán golpeó primero por medio de Marc Tolrá y Víctor Pérez, dando una clara ventaja que en apenas un minuto se encargó el cuadro balear de igualar gracias a los tantos de Bruno Gomes y Marcelo. Aun así, un doblete postrero de Povill le dio la victoria a los chicos dirigidos por Xavier Closas justo antes de visitar este sábado el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre y tratar de vencer al Córdoba Patrimonio de la Humanidad.