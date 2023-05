Josan González: “Cuando pase un tiempo seremos conscientes del crecimiento del club”

Para llegar a la élite de una disciplina deportiva y consolidarte en las altas esferas es necesario que tanto la ambición como el trabajo día a día nunca decaigan. Por ello, esta es la razón por la que muchos proyectos que prometían en sus inicios finalmente no terminan de cuajar. Uno de los clubes que más expectación e ilusión ha generado en los últimos años dentro de territorio cordobés es un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que, a pesar de tener una menor representación califa entre los jugadores, tiene a un entrenador criado en Puente Genil que es una de las mayores promesas de los banquillos dentro del panorama nacional. Josan González atiende a CORDÓPOLIS horas antes de la última victoria crucial ante el Levante UD. Ilusionado y con ganas de luchar, el técnico pontano sabe que el futuro de Córdoba tiene que estar ligado con la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala y que su proyección aún tiene mucho que decir.

PREGUNTA. Una entrevista que viene después de la victoria del pasado fin de semana. ¿Cómo llega el equipo a este tramo final?

RESPUESTA. Bueno, sobre todo con confianza, ¿no? Creo que han sido cuatro partidos que hemos sacado aquí, que han tenido muchísima dificultad y que había que sacarlos. No teníamos mucho más margen. Pienso que el equipo llega con confianza, con ganas de terminar la tarea y de no verse en las jornadas finales sufriendo y teniendo que mirar a otros campos.

P. Es la primera vez que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad consigue cuatro victorias consecutivas como local.

R. Sí, lo leí ayer. Me sorprendió, la verdad, porque creo que el año pasado hicimos una temporada espectacular, sobre todo en casa porque sacamos muchos puntos. Pero también es verdad que hubo partidos claves. Jamás olvidaré el partido de Xota aquí con el tres a uno ganando que nos quitó la posibilidad de jugar la Copa de España o el partido de Santa Coloma que nos privó de jugar la final four. Creo que todo lo que estamos pasando este año pasa por no conseguir los puntos en casa durante la durante la temporada. Para mí deberíamos llevar seis puntos más por juego, por ocasiones y por todo, pero eso no es lo que cuenta, lo que cuenta es meter los goles. Entonces, creo que es una gran noticia, sobre todo sabiendo que nos quedan dos partidos más en casa y que bueno, obviamente vamos con toda la intención de ganar a Levante (entrevista realizada el 26 de abril) y es que no tengo duda de que vamos a ganar, pero si pasase algo que no está en nuestros planes, tenemos dos balas más en nuestra casa todavía para conseguir el objetivo.

P. Has comentado que esos dos partidos son los que se te quedan en la cabeza como parte negativa pero, ¿con qué partido te quedas como entrenador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad?

R. Creo que ha habido muchos momentos épicos, como el del otro día, pero, por lo que significó, el partido más importante de mi trayectoria aquí fue el partido de Jaén donde conseguimos evitar el play out por encima de la Copa de Andalucía que bueno que al final es un título pero creo que por todo lo que significa y por lo que significa para este club estar en Primera División el partido de Jaén donde, además, prácticamente nadie daba un duro por nosotros y lo sacamos con holgura, más allá de que luego el marcador se ajustara al final. Es el partido más importante, o sea, más significativo de esta etapa. Más allá de que luego ha habido partidos épicos, como el de esta semana, por ejemplo, o el mismo de Jaén el año pasado en casa que ganamos faltando un segundo o la remontada que hicimos el año pasado a Levante, íbamos cero a tres perdiendo. Han habido varios partidos muy buenos, con una buena sensación pero sobre todo el de Jaén fuera, por lo que significó pues es más importante.

P. ¿Cómo ha sido tu crecimiento desde que llegaste al club?

R. Yo creo que no lo voy a valorar hasta que no pasen los años. No voy a valorar realmente lo que soy ahora comparado con el que llegó. Pero vamos obviamente ha tenido que ser un cambio exponencial. No hay ningún género de duda. Llegué en plena pandemia, estábamos esperando para viajar a Ferrol y desapareció todo. La incertidumbre de si va a haber competición y empezar a hacer un equipo sin saber si vamos a seguir o no. A partir de ahí pues intentar ayudar en todo lo posible, aportar mi experiencia en un grande como ElPozo e intentar que este club pues sea lo más grande posible y lo más profesional dentro obviamente de las limitaciones en comparación con ElPozo.

P. Como bien has dicho, tu llegada coincidió con la pandemia. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue reestructurar todo? Porque no llegaste ni a debutar.

R. No, no. Me acuerdo perfectamente porque era la Copa de España de Málaga. Los chicos ya tenían un plan de trabajo con Maca que de aquí aprovecho para felicitar por el trabajazo que había hecho previamente con el equipo. Bueno pues ya tocó desde el primer día modificar y ajustar todo. A la semana siguiente pues no podemos salir a la calle, desapareció la competición. Y a partir de ahí, bueno, pues a trabajar codo con codo, tanto con Rafa como con José García, el presidente, y Rafa García, nuestro director deportivo, para preparar el equipo de mi debut en Primera División. Ya después de eso pues viendo un poco cómo funcionaba el club, conociendo a la gente que trabaja. Creo que va a ser difícil ser consciente del crecimiento hasta que no pase el tiempo.

P. La temporada siguiente es la reestructuración de todo el fútbol sala: descienden tres directos, más uno que se marcha al play out. ¿Cómo fue esa temporada?

R. La verdad que éramos un equipo muy sólido en defensa, que prácticamente no encajaba goles pero es verdad que teníamos un bagaje ofensivo bastante pobre y también es verdad que la clave fueron los duelos directos. O sea me acuerdo perfectamente que ganamos que era ganamos aquí a Antequera, a Peñíscola, empatamos en Antequera, empatamos en Peñíscola, ganamos aquí a Ferrol aunque luego la cagamos. De hecho, aquel partido en Ferrol me recordaba mucho al que podíamos hacer en Levante porque era un equipo que ya estaba descendido y que además era mucho peor equipo que este Levante y si ganábamos estábamos salvados y la cagamos. Entonces justo hablé con eso de los jugadores el lunes de ese deja vu que no quiero volver a vivir. Pues eso, de conocernos, de conocer a los jugadores, de conocer la ciudad. Ese fue el año sin público que parece que es igual para todos pero no. No es lo mismo para un equipo que metía tres mil personas antes de la pandemia, que se tuvo que reinventar a un equipo que van a verlo 300 personas siempre. Para nosotros fueron cosas muy duras y se selló con esa con esa permanencia en Jaén y bueno, al final bien está lo que bien acaba.

P. La siguiente temporada fue un paso adelante.

R. Hasta hoy es la la mejor temporada histórica del club en Primera de su corto bagaje. Nos quedamos con la miel en los labios, sobre todo porque no fuimos capaces de derrotar a los equipos de la parte baja y ahí es donde fallamos. Empatamos en el campo del Inter, le ganamos a ElPozo fuera, pero luego no fuimos capaces de ganar ningún partido a Manzanares, no ganamos ningún partido a Xota, perdimos allí en Tudela también que era el partido para entrar en la Copa... Y nos faltó esa regularidad. Quizás tuvimos un poco de soberbia y no fuimos capaces de bajar al barro cuando tocaba contra los equipos que eran de nuestro nivel o inferior en el año pasado.

P. ¿Crees que esa temporada subió el listón de cara a esta temporada?

R. Está claro. El objetivo era claro meter a dos por debajo y a partir de tener una salvación holgada, intentar aspirar lo máximo. Obviamente el objetivo cambió en la primera vuelta y ahora es salvase como sea. Ahora solo hay que meter dos debajo. Es verdad que empezó la cosa mal. Veníamos de unas sensaciones espectacular con el torneo de Getafe, de golear a Valdepeñas, de pasar por encima Inter durante el primer tiempo y que nos empataran con el portero jugador, pero llegamos aquí, y en la primera jornada pues nos baja a la realidad. A partir de ahí pues muchísimos problemas para conseguir puntos y bueno, sobre todo esto nos ha metido en la situación en la que nos encontramos ahora mismo.

P. ¿Cómo ves el tramo final de la temporada?

R. Mis técnicos miran más a los rivales, pero para mí lo más importante es que nosotros saquemos nuestro partido. Si nosotros sacamos nuestro partido no tenemos que mirar a nadie. Y tenemos una oportunidad muy importante en Valencia contra un gran equipazo pero nosotros somos capaces de ganar en cualquier lado, más allá de que solo llevamos siete puntos fuera de casa esta temporada. Es verdad que es un hándicap que aparece todos los años, lo de no conseguir los puntos suficientes fuera, pero, ¿por qué no va a ser el viernes? A partir de ahí sería muy importante ganar y venir con esa tranquilidad, ese colchón que te va a dar esos puntos de ventaja haga lo que haga Tudela e intentar sobre todo por el gusto que daría ganar a Tudela la siguiente semana en casa y certificar con tu gente en la grada la permanencia en un año tan difícil como ha sido este para nosotros.

P. Si se consigue la permanencia, ¿cómo crees que será el futuro del club? ¿Crees que seguirá dando pasos hacia adelante?

R. Estoy seguro de que el presidente lo va a intentar dentro de las limitaciones que tiene una ciudad como esta, como él decía el otro día en un medio que leí, de que no hay demasiado tejido empresarial que pueda ayudar. Él tiene mil millones de ideas en la cabeza y seguro que va a intentar siempre que el club siga creciendo, sobre todo que se asiente en Primera División, que esté por muchísimos años. Hay que recordar que es el único equipo de élite que hay ahora mismo en la capital de Córdoba. Incluso creo que la semana pasada hubo varios descensos de equipos de segunda categoría y la ciudad se está quedando sin prácticamente representantes de primer nivel. Entonces, para nosotros es muy importante y tiene mucha responsabilidad ser ese estandarte de una ciudad como Córdoba.

P. ¿Y tu futuro? ¿Cómo lo ves? Porque hace unas cuantas semanas se rumoreaba de una posible renovación.

R. Las palabras del presidente fueron que los contratos están todos parados y es la verdad. ¿Para qué vamos ahora a firmar un contrato? No sabemos si estaremos en Primera, si estaremos en Segunda, si vamos a salvarnos o no. Primero vamos a salvarnos y luego pues vamos, pero ya hubo un intento de renovación en junio y no llegamos a un acuerdo. Desde que pasó eso estamos centrados cada uno en hacer nuestro trabajo, en salvar al equipo. Cuando llegue la hora de volver a hablar, nos sentaremos y volveremos a hablar. ¿Tenemos un acuerdo? Perfecto. ¿No hay acuerdo? Perfecto. Esto es la vida en deporte. Pero ahora mismo estamos solamente centrados en salvar al equipo.

P. Y en un futuro a más largo plazo, ¿dónde te gustaría verte?

R. A mí me encantaría algún día entrenar a un grande en España. Yo creo que todos los entrenadores y toda la gente que se dedica al deporte profesional en todos los ámbitos al final quieren esto siempre. En tu caso será cubrir grandes eventos y en mi caso pues bueno, me gustaría dirigir a un gran equipo. Pero bueno, soy consciente de que no es mi momento, que me faltan diez o quince años para que tenga la oportunidad de entrar en esas quinielas. Estoy muy feliz aquí en Córdoba y haciendo lo que hago.