Felipe Echavarría, potencial ofensivo para el Córdoba Patrimonio

La planificación deportiva sigue siendo el principal foco de una entidad blanquiverde que quiere dar pasos al frente para tratar de pelear por objetivos más ambiciosos. Para ello, la mirada está puesta en un mercado internacional que ya fue prolífero en un pasado reciente, y ahora quiere que sea la piedra angular de este nuevo proyecto. Gracias a esto, la entidad blanquiverde ha anunciado a una de las piedras angulares de la próxima plantilla de Emanuel Santoro, técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Y es que Felipe Echavarría, más conocido como Churro, ha firmado por la institución cordobesa para las dos siguientes temporadas.

Felipe “Churro” Echavarría (Sabaneta, 1992) se ha convertido en el quinto refuerzo del Córdoba Patrimonio de la Humanidad para el próximo ejercicio liguero. El ala diestro colombiano, todo un icono para la tricolor, procede del MNK Pula croata, con el que se proclamó campeón de Copa en la 23/24. Antes, en la 22/23 y también en Europa, defendió la elástica del Dobovec de Eslovenia, conjunto con el que logró un histórico triplete con Liga, Copa y Supercopa. Antes de partir hacia el viejo continente, y tras militar en varios equipos colombianos como el Real Antioquia y Alianza Platanera, se alzó con la Copa Libertadores 2021 defendiendo los colores del San Lorenzo de Almagro argentino.

Emanuel Santoro, técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, ha asegurado que “las expectativas del cuerpo técnico con la llegada de Felipe Echavarría son las máximas. Es un jugador contrastado, muy determinante en el uno contra uno, que destaca, sobre todo, por su labor de equipo. Posee mucha movilidad y será una de las piezas que abandere el potencial ofensivo del plantel. Estamos convencidos de que llega en el momento justo para dar su mayor nivel en una liga tan exigente como la española”.

Por su parte, “Churro” Echavarría, que firma hasta junio del 2026, ha manifestado “estar cumpliendo un sueño. Llevo muchos años profesionalmente en este deporte, trabajando muy duro, y pensaba que este momento no me iba a llegar. De ahí que quiera aprovechar la oportunidad que me brinda el club al máximo. Estoy deseando conocer tanto a mis compañeros como a la que será mi nueva afición”.