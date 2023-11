Un agridulce punto tras una auténtica batalla de titanes

Duelo de titanes el que albergaba el Palacio Municipal de Deportes de Vista Alegre en la jornada del domingo. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad, imbatido hasta el momento como local, recibía a un Manzanares FS afianzado en la zona alta de la tabla y que hacía valer su condición de mejor visitante la categoría al haber caído tan solo en un duelo lejos de su feudo. Las fuerzas, igualadísimas, se plasmaban incluso en la tabla, ya que pese a que los manchegos se posicionaban por encima en la tabla, en sexta posición, con quince puntos, los pupilos de Josan González tenían en su mano la posibilidad de cerrar distancias con la zona de Copa de España e igualar a puntos a los dos últimos conjuntos que completaban el cupo.

Así, esta igualdad se plasmó desde el primer momento en un duelo marcado, como es habitual, por la intensidad y el ahínco de un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que impuso su tempo en los primeros compases. Tras una primera intentona, tímida, de los visitantes, el conjunto blanquiverde poco a poco se fue haciendo dueño y señor del partido, con un Zequi muy activo que era un auténtico quebradero de cabeza para Manzanares. Avisó hasta en tres ocasiones el Córdoba Patrimonio de la Humanidad a lo largo del minuto dos de juego hasta que, finalmente, en el tres, llegaría la primera diana de la tarde. No podía ser otro. Zequi adelantaba a los suyos aprovechando un fallo en la salida de balón visitante. Robo, regate, disparo y gol para un Córdoba Patrimonio muy serio y bien plantado en el partido.

El gol no cambió ni un ápice el planteamiento de Josan González, basado en una presión alta sobre un Manzanares FS que no lograba acertar en la salida de balón. La situación estaba desesperando de tal manera a los visitantes que pronto se cargaron de tarjetas, por protestas y faltas innecesarias, que mostraban la frustración manchega. Sin embargo, la calidad no se pierde, y Galle, al seis de juego, pudo igualar con un disparo que se estrelló con el larguero. Por parte de los blanquiverdes, Perin estaba siendo el verso libre que creaba peligro, y tuvo hasta dos ocasiones no materializadas en sus botas. El constante goteo de ocasiones blanquiverdes no acababa de encontrar el gol, con un balón al palo de Pulinho incluido, mientras que Manzanares, al contragolpe, cada vez creaba más y más peligro. De hecho, Raúl Campos tuvo en sus botas el 1-1, pero, sin oposición, mandó el balón alto.

Zequi fue poco a poco ganando protagonismo en esta tesitura y, al diez de juego, tras ceder un balón a Muhammad -que falló el mano a mano-, pronto vería de nuevo puerta. En el once, un ataque rápido blanquiverde sería recogido por el '7' en línea de fondo y, con un tiro escorado -y la ayuda del guardameta, Antonio Navarro- el Córdoba Patrimonio de la Humanidad haría el 2-0. Se veían frutos en el juego del Córdoba Patrimonio y, siguiendo con el monólogo, instantes después de la quinta falta visitante y un aluvión de tarjetas para su banquillo, llegaría el 3-0. Un fallo en la entrega del guardameta acabaría con el esférico en los pies de Perin que, tras recortar, anotaría a placer haciendo justicia en el marcador.

Sin embargo, el gol no traería tranquilidad al conjunto local. Al revés. El 3-0 pareció despertar a un Manzanares aletargado que vio un hilo de luz en la estrategia. Así, tras dos buenas ocasiones para Daniel, los manchegos recortarían distancias. Una falta peligrosísima para los visitantes, botada por Galle, acabaría en las botas de Daniel en el segundo palo que no fallaría y anotaría el 3-1. El dominio pasaría entonces a ser para Manzanares, que encerró a Córdoba Patrimonio en su campo, y entraría en juego Fabio con varias paradas de mérito. Sin embargo, en el último minuto de la primera mitad, Pedro haría el 3-2 con un tiro desde la frontal que rebotaría en un defensor blanquiverde y desviaría lo justo para hacer inútil la estirada de Fabio. La primera parte acabaría con un balón al larguero de Manzanares, haciendo evidente su crecimiento en el partido.

El paso por vestuarios pareció apaciguar el frenético ritmo de ocasiones y juego visto en la primera mitad. De hecho, poco pasó durante los primeros minutos de la segunda mitad, hasta que una acción detonó de nuevo el partido. Un penalti de Joaqui, que acababa de ingresar al terreno de juego, permitió que Manzanares, por medio de Cortés, igualase la contienda. Pese a que Córdoba Patrimonio trataría de no dejarse ir, Manzanares FS poco a poco fue ganando metros en el 40x20, encerrando a los de Josan González en su propio campo y sin atisbo de reacción. Así, finalmente, comlpetando una actuación digna de 'Bonnie y Clyde', Manzanares acabaría por culminar la remontada cuando se atisbaba el minuto treinta de juego. Un pase desde el perfil zurdo de Pedro encontraría rematador en Juan Emilio, que no perdonaría y haría el 3-4.

La remontada daría aire al Manzanares, que se crecería aún más y emprendería la operación 'acoso y derribo' sobre el área blanquiverde. El Córdoba Patrimonio sufría, y mucho, ante la imposibilidad de poder salir al menos al contragolpe. Sin embargo, la gran cantidad de tarjetas mostradas por los colegiados en la primera mitad salieron a florecer aquí. Pedro, en el minuto 31, vería la segunda tarjeta amarilla y sería expulsado. El Córdoba Patrimonio aprovecharía la superioridad para, inmediatamente después, anotar el empate a cuatro gracias a un tanto en propia puerta de Antoñito tras tiro escorado de Pulinho. Tras ello, Manzanares agotaría el tiempo de inferioridad mediante posesiones largas, a la vez que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad trataba de robar sin éxito.

Justo cuando se iba a acabar la superioridad blanquiverde, llegó otra expulsión para Manzanares FS. Los colegiados interpretaron que el visitante Juan Emilio había simulado una falta, por lo que le mostraron la segunda tarjeta amarilla y volvería a dar ventaja a los de Josan González. Sin embargo, entre Antonio Navarro y la buena defensa visitante lograron sortear el peligro. No dejarían de ser protagonistas los trencillas en este tramo final ya que, apenas un minuto después, se replicaría lo visto con Juan Emilio pero con Lucas Perin, en un dudoso penalti en el que decretaron simulación del carioca, viendo así la segunda amarilla y siendo expulsado a falta de tres minutos para el final.

La superioridad no fue aprovechada por Manzanares, que encerraron al Córdoba Patrimonio de la Humanidad en su área, pero no lograban percutir. Aparecieron todos los blanquiverdes: Antoniazzi, Zequi, y, sobre todo, un descomunal Fabio para aguantar el empate. Finalmente, volvería el quinto futbolista blanquiverde a falta de un minuto para el final, pero aún habría tiempo de una nueva acción polémica arbitral. Decretarían mal cambio por parte del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, y Guilherme sería expulsado a falta de segundos para el final. Unos segundos que trascurrieron sin pena ni gloria para dos conjuntos que se dieron por satisfechos con el reparto de puntos.

Partido completamente loco e intenso por parte de Córdoba Patrimonio de la Humanidad y Manzanares FS. La primera mitad, marcada por las ocasiones para los dos conjuntos y las continuas tarjetas amarillas de los colegiados, fue seguida de una segunda parte un poco menos dinámica, pero en la que los colegiados volvieron a ser protagonistas con cuatro expulsiones en apenas diez minutos. Pese a todo ello, no hay que olvidar que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad dejó pasar una oportunidad de oro de sumar tres puntos tras lograr una renta amplia de 3-0 en la primera mitad. Reparto de puntos y, desde ya, con las vistas puestas en el próximo duelo ante el Real Betis FS.