Así llega el Intercity a su encuentro ante el Córdoba CF

Se acerca el final de la temporada y los equipos buscan agarrarse a su objetivo como sea. Los puntos ya van siendo cada vez menos y la renta aumenta aunque de manera matemática se mantenga igual con el paso de las semanas. Por tanto, la reacción debe estar presente, más aún si la dinámica negativa se ha apoderado de la rutina, como es el caso de un Córdoba CF que actualmente está pasando por un minibache, que se ha acrecentado con la última derrota en El Arcángel ante el CD Alcoyano. Aun así, todo el mundo está de acuerdo en que para recuperarse debe conocer la victoria cuanto antes, y no hay un mejor escenario que este mismo sábado ante el CF Intercity en el Antonio Solana.

Aun así, no será fácil, tanto por el terreno de juego como por un rival que tiene muchas ganas de agradar, sobre todo después de una racha no muy positiva en los últimos cinco encuentros disputados. Y es que el CF Intercity se ha despedido prácticamente de todas sus opciones de conseguir una plaza de play off después del gran desembolso realizado en las últimas dos temporadas. Su proyecto actualmente es deficitario y su entrada en bolsa hizo que su viabilidad pasase por el fútbol profesional, por lo que incluso a lo largo de la presente campaña regular se ha especulado con una posible fusión con el club alicantino por excelencia como es el Hércules.

Sin embargo, la actualidad manda y al menos tienen la obligación de salvar la categoría en los últimos seis encuentros que restan de la temporada regular. Para ello, el CF Intercity debe mantener o aumentar la renta de siete puntos que le separa con el descenso a Segunda RFEF, porque la distancia con respecto a ese play off se ha ido hasta los once después de conseguir una única victoria en los últimos cinco encuentros disputados, cayendo frente a CD Castellón, Atlético de Madrid B y Málaga CF, empatando ante el San Fernando y doblegando al Antequera CF en el Antonio Solana.

Ahora, la instalación alicantina abrirá sus puertas este domingo en busca de mejorar el aspecto deportivo de un CF Intercity que también ha sido objeto de polémica en los últimos días después de pedir el cambio de hora de este mismo encuentro por “circunstancias sobrevenidas que influyen en la producción televisiva de los partidos”, entre los que se especulan tema de luz e incluso para que no se solape con el duelo que enfrentará al Real Madrid y al FC Barcelona ese día a las 21:00 en el Bernabéu.

Sea como fuere, el club local tendrá prácticamente todas sus armas disponibles para recibir a un Córdoba CF que tratará de dejar a un lado ese minibache tras la derrota frente al CD Alcoyano en busca de consolidar esa segunda posición, además de mirar de reojo a lo que puede pasar en el encuentro que el CD Castellón dispute ante el Linares Deportivo en Linarejos.