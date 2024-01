Los fantasmas a un lado y la victoria al bolsillo

Volver a El Arcángel para terminar la primera vuelta. El encuentro ante el Intercity estaba marcado por la gran mayoría de los cordobesistas, más aún después de acabar el 2023 consiguiendo encadenar diez encuentros sin conocer la derrota. Por tanto, los dos duelos que se celebraban en el coliseo ribereño para empezar este 2024 eran cruciales para, sobre todo, demostrar que este césped era una auténtica fortaleza. Sin embargo, caer ante el Real Madrid Castilla no estaba en los planes previstos, más aún viendo lo ocurrido el curso anterior. Por tanto, los chicos dirigidos por Iván Ania recibían al cuadro alicantino

El objetivo era que la dinámica negativa no volviese a ser protagonista como durante la temporada pasada y el conjunto blanquiverde puso toda la carne en el asador para que así no fuese. De hecho, el encuentro fue claramente dominado por el Córdoba CF en los primeros compases de la primera parte, con mayor presencia en área contraria que un Intercity que, a pesar de estar en bloque bajo y esperar algún error local, tuvo la primera ocasión para adelantarse. Aarón Piñán remató un centro que vino precedido de un desajuste defensivo entre Lapeña y Albarrán, aunque, finalmente, Carlos Marín realizó una intervención excelsa para mantener el empate.

A partir de aquí, el dueño y señor de los acercamientos peligrosos fue el Córdoba CF. El cuadro blanquiverde fue un rodillo ante un Intercity que, además de hacer aguas en defensa, echó muchísimo de menos a las bajas como es el caso de Nsue. Tanto fue así que el cuadro blanquiverde avisó en primera instancia por medio de Kuki, pero, minutos más tarde, vio recompensado su trabajo. Albarrán ganó línea de fondo y puso un centro raso para que Alberto Toril se adelantase a los centrales visitantes, subiendo el primer tanto al electrónico de un El Arcángel que, a pesar del varapalo sufrido ante el Castilla, se mostraba confiado en sus chicos.

De hecho, esta tendencia se acrecentó con el gol. El Córdoba CF dio un paso al frente e hizo lo que más necesitaba: jugar con sentido en área rival. A pesar de los numerosos intentos que cosecharon los blanquiverdes a través de Toril, Adilson y Albarrán, el marcador no se terminó de desequilibrar en demasía, tipo de partidos en los que el club visitante consigue más premio del merecido en la segunda mitad, aunque, por el momento, aún estaba todo por decidir.

En la reanudación, el Intercity quiso cambiar la tónica para que el Córdoba CF no le desactivara a través de la posesión, pero, en estos primeros compases, no lo consiguió. La entidad blanquiverde mantuvo el ritmo y pudo incrementar la distancia en el marcador, gozando, incluso, de un lanzamiento al palo de Albarrán tras un mano a mano errado de Kuki Zalazar. Sin embargo, el Intercity seguía muy vivo y no está colocado en la zona alta de la clasificación por mera casualidad. Tanto es así que, en un despiste local, Aarón Piñán marcó a placer el tanto de la igualada, aunque el colegiado decretó fuera de juego de Soldevila, autor de la asistencia.

El miedo a la posible remontada se instauró en el ambiente. No es para menos. Durante la semana, el empate y la derrota de manera consecutiva hizo que se recordara a la debacle ocurrida la temporada pasada. El bloque es nuevo, el cuerpo técnico no sufrió este suceso, pero la energía entre los más de 10.000 aficionados que acudieron a El Arcángel fue trasladada de los futbolistas. El Córdoba CF dio un paso atrás y el Intercity quiso igualar en uno de los estadios más complicados de Primera RFEF, aunque, antes de los últimos diez minutos, los acercamientos no llegaban con demasiado peligro al área de Carlos Marín.

Para más suspense, el colegiado Sánchez Sánchez decidió expulsar a Albarrán con roja directa por supuesta agresión en un partido con un solo amonestado hasta esa falta. Por tanto, el duelo se convirtió en un choque de intereses, con la agresividad y los puntos de por medio. Al ver esta superioridad, el Intercity fue directo a por el empate, aunque con más corazón que cabeza, por lo que, como era de esperar, el Córdoba CF no sufrió en exceso e incluso Diarra gozó de la puntilla en el descuento. Aun así, el cuadro blanquiverde consigue una nueva victoria y termina con buenas sensaciones la primera vuelta, despejando los fantasmas que podrían haber surgido por los últimos resultados.