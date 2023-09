Kuki Zalazar: “El Córdoba CF es un paso muy importante”

El último en llegar a El Arcángel y una de las incorporaciones que puede ser determinante de cara a la totalidad de la temporada en territorio califa. El Córdoba CF ha vuelto a tener actividad en el coliseo ribereño en una semana de alegría y buenas sensaciones por la victoria ante el Real Murcia. Aun así, las piezas aún tienen que acoplarse por ese final frenético de la ventana de fichajes y el último en aterrizar ha sido presentado como nuevo jugador blanquiverde. Kuki Zalazar ha atendido a los medios de comunicación y ha explicado el paso adelante que supone firmar con el club cordobés.

El Córdoba CF demuestra que tiene gol

Más

En primera instancia, el director deportivo, Juan Gutiérrez Juanito, ha comenzado la comparecencia alabando la predisposición del jugador uruguayo, ya que “viene con toda la intención de sumar”. “Lo conocía en su etapa en el futbol base del Málaga. Siempre me ha gustado y siempre ha sido el gusto de la dirección deportiva. Se desenvuelve bien en la mediapunta y tiene la polivalencia de jugar a banda cambiada e incluso de punta. Es el jugador que creemos que nos puede dar a medio plazo”, ha añadido el dirigente antes de dejar paso a un Kuki Zalazar que se ha mostrado “feliz” de vestir la blanquiverde“. ”Estoy muy feliz de estar en el Córdoba. Gracias al club por toda la confianza que han puesto en mí y vengo al mejor sitio que podía venir“.

Por su parte, el futbolista califal, además de dejar claro que ha firmado un año más otro opcional, ha destacado que el Córdoba CF, al igual que el Deportivo de La Coruña, es un club “histórico” y que su idea de juego “se adapta muy bien” a sus características. “Es un paso muy importante para mí”. “Donde mas rendimiento puedo sacar es de mediapunta. Los dos últimos años he jugado en banda derecha y puedo aportar cosas, pero mi mayor virtud y las características que tengo son por dentro”.

Siguiendo esta misma línea, Kuki ha subrayado que le “encantó” las primeras comunicaciones con un club blanquiverde que ya conoce en un pasado. “He jugado mucho contra el Córdoba en el Málaga y con el filial en Cartagena. Tenía que sentirme importante en un sitio y he venido al mejor sitio. He venido a hacer cosas importantes”. Asimismo, el jugador uruguayo ha destacado la labor realizada hasta este momento por Iván Ania y, además, se ha referido al siguiente rival del Córdoba CF: San Fernando. “El míster ha estado muy pendiente de mí, enseñándome las tácticas y que es lo que le gusta que yo haga. Es un estilo que a mi me encanta, de mucha posesión, de ser muy atrevido y creo que es el mejor estilo para mí”. “Es un campo muy complicado. Ellos son muy buen equipo, con jugadores muy buenos. Estamos empezando la semana y estamos viendo videos de sus virtudes y cómo se desenvuelven en el campo. Va a ser un partido muy complicado”, ha culminado.