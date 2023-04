Kike Márquez: “Tengo que dar un paso al frente para demostrar lo que soy”

Es su momento y a lo largo de la segunda vuelta ha demostrado que es capaz de liderar a una plantilla que ha carecido de sensaciones positivas a lo largo de los últimos meses. El cambio en el banquillo por parte del Córdoba CF viene a refrendar el mal momento que está pasando en la actualidad una escuadra blanquiverde que tiene que demostrar su calidad sobre el terreno de juego. De hecho, uno de los jugadores con más clase del plantel dirigido por Manuel Mosquera es un Kike Márquez que ha comparecido ante los medios de comunicación en la sala de prensa de El Arcángel y ha indicado que su temporada ha sido una auténtica “montaña rusa”.

En primera instancia, Kike Márquez se ha mostrado contento por la llegada de Manuel Mosquera sobre todo en el ámbito personal, aunque también había oído a hablar de la otra opción que manejaba la dirección deportiva. “Se barajaba a Munitis. He oído hablar bien de él pero de Mosquera si se que de primera mano lo que es porque lo conozco muy bien. Es una situación parecida a la que tuvimos en Extremadura en Segunda División, nos ha dado la confianza de que el equipo estaba muy vivo, de que podemos conseguir el objetivo principal que es el play off y es la persona idónea para subirse a este barco”. Por su parte, el mediapunta blanquiverde no cree que tanto Willy como él partan con ventaja por su experiencia con el técnico gallego. “Es cierto de que se puede ayudar en nosotros porque se puede acercar a nosotros por cualquier cosa. Sabe lo que le podemos dar y nosotros sabemos lo que puede hacer. Ha visto muchos partidos de nosotros, conoce muy bien a la plantilla y ahora se dedicará a conocer a la persona. Todos partimos por igual”.

Entretanto, el profesional del Córdoba CF cree que el equipo con Mosquera será “presionante, agresivo y con personalidad en el campo”, además de que ha destacado que la figura del nuevo técnico con respecto a Germán son distintos. “El día a día en el vestuario creo que son totalmente diferentes. Mosquera es más cercano al jugador, conoce un poco más a la persona y Germán trabaja diferente con su cuerpo técnico. Son muchos detalles que hace diferente al otro. Germán ha hecho un trabajo enorme y los resultados han condicionado su puesto”, aunque también ha recalcado que ha echado de menos una posible confianza por parte de Germán. “Para nada achacarle al mester nada, pero soy ese futbolista de que necesito la cercanía del mester y que me transmita la confianza, No hay que achacar la excusa a eso. Tengo también que dar el paso adelante”.

Siguiendo el hilo de su rendimiento, Kike Márquez ha dejado claro que, para él, su temporada ha sido una auténtica “montaña rusa”. “Han habido idas y venidas y al final el que tiene que cambiar soy yo. Tengo que dar un paso adelante para demostrar lo que soy, creer en mi ritmo y dar lo que la gente espera de mi, además de dar la confianza que mostraron la directiva en el campo”. Por otro lado, el mediapunta blanquiverde le ha quitado importancia al calendario y espera un partido muy diferente al de la ida ante la AD Alcorcón donde la escuadra califa debe hacer un partido “correcto” y tener “suerte” de cara a gol, aspecto que ha insistido Mosquera en su segunda sesión de la semana. “El equipo es consciente de que arriba hay gol. El cambio es brutal en comparación de las 15 primeras jornadas. En Linares tuvimos ocasiones, en Pontevedra tampoco entró la pelota. El problema no es fallarlas , es no tenerlas y el equipo las tiene. Tenemos que tener cierta tranquilidad y no hay problema de que no haya gol”, ha culminado.