Iván Ania: “En la autocrítica está el crecimiento”

Golpe duro para un Córdoba CF que parecía crecer conforme los minutos iban pasando. La entidad blanquiverde empezó con una derrota por la mínima ante el Ibiza, pero se rehízo a la perfección en la visita a Murcia. Aun así, el conjunto cordobés tenía que sufrir la segunda salida en tres jornadas y tanto las decisiones arbitrales como la fragilidad defensiva decantaron un choque que cayó de lado del San Fernando. Tras la finalización del choque, el técnico Iván Ania ha comparecido ante los medios de comunicación y ha explicado que, a pesar de los condicionantes, la clave está en hacer autocrítica.

En primera instancia, el preparador ovetense ha realizado un balance “negativo” por la derrota y ha dividido el encuentro en dos: antes y después de la roja directa a Kike Márquez. “Hasta la expulsión creo que fuimos muy superiores, generamos muchas llegadas por fuera, dos centros laterales que a punto estuvieron de ser gol, uno al palo, otro de otro Simo que le pasa por debajo de la pierna. En la expulsión cambia el partido porque es la falta de la expulsión y después nos hacen el gol de falta. Creo que seguimos insistiendo mantuvimos el 4-4-1 y cuando vamos a cambiar al 4-3-2 para tener más presencia ofensiva, nos hacen el segundo gol también de falta. Ahí evidentemente el partido ya se nos pone muy difícil. Intentamos tener más presencia ofensiva, generamos alguna situación más para haber finalizado de una manera mejor y poder habernos metido en el partido antes, pero no nos metemos hasta el minuto ochenta y pico en el que hacemos el tres uno y no tuvimos más capacidad de reacción. Creo que hay dos partidos totalmente distintos y es un día para hacer autocrítica y cómo corregir errores que no podemos volver a cometer”.

Por otro lado y al ser preguntado por la expulsión, Iván Ania ha admitido que es “demasiado castigo” la roja directa a Kike Márquez y ha explicado que, “evidentemente”, el partido “cambia”. “Condiciona el partido cuando te quedas con uno menos y encima te hacen gol en esa misma jugada. Hasta ese momento creo que estábamos siendo muy superiores, estábamos teniendo la pelota, encontrando los espacios y generándoles mucho peligro, pero el partido cambió totalmente a raíz de la expulsión”, ha apuntado un técnico que ha añadido que no estaban “pasando apuros” hasta ese segundo gol que también cambia mucho el duelo.

Una vez ha terminado el choque, solo queda hacer “autocrítica”. “Está claro que cuando encajas tres goles es porque hay cosas que no has hecho bien. Nos han hecho dos goles a balón parado parecidos, de dos faltas laterales. No podemos volver a encajar a balón parado y tercero viene de un saque de banda. Tenemos que corregir cosas y en la autocrítica está el crecimiento. Veníamos con una sensación muy buena, en una dinámica de haber ganado en Murcia y hoy pues veníamos con la intención de conseguir los tres puntos. No hemos sido capaces. En once contra once el resultado hubiese sido otro, pero ahora ya no se puede pensar en eso. A raíz de quedarnos con uno menos, hemos sido defensivamente poco sólidos, especialmente a balón parado y de ahí que se nos haya ido el partido”, ha culminado.