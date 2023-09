El Córdoba CF pierde el guion en San Fernando

Planes que a veces no salen bien. Por incapacidad o por infortunios que suceden en el camino. En este caso, al Córdoba CF le tocó sufrir lo segundo. Iván Ania mantuvo su esquema fijo, con el mismo once que las dos ocasiones anteriores, y con la única novedad obligada de Lluís Tarrés bajo palos. No obstante, esta vez la efectividad y la fortuna no estuvieron de cara, ya que los cordobesistas jugaron con uno menos la mayor parte del duelo ante el San Fernando CD, que aprovechó a la perfección los tres golpeos a puerta que tuvo en todo el duelo para llevarse tres puntos de auténtica eficiencia sobre el verde.

El duelo comenzó con protagonismo por parte del Córdoba CF, que quiso llevar la iniciativa en la posesión desde el primer minuto. Sin cerrar el foco hacia la portería, eso sí, sino más bien tratando de generar con paciencia. En este sentido, el primer acercamiento de peligro fue, precisamente, para los califas a los ocho minutos, con un excelente centro de Carracedo, que buscó a Simo en el segundo palo, aunque el extremo, completamente solo frente al meta, no acertó a conectar el remate.

El plan de los de Iván Ania parecía ir indiscutiblemente por incidir sobre la banda derecha, ya que por ahí transcurría todo el peligro de los visitantes, en gran medida por parte de Carracedo y Kike Márquez. Y es que de nuevo por esa vía llegaría, al cuarto de hora, la segunda oportunidad clara del encuentro. Otra internada con centro de Carracedo, la cual, tras rebotar en algún defensor isleño, la acabó rematando desde el suelo Casas, pero otra vez el esférico no encontró el camino entre los tres palos.

El San Fernando, por su parte, también quería alzar la voz y demostrar que estaba jugando en casa, por lo que subió su nivel y poco a poco fue sumando intentos desde el balón parado. Pero los minutos pasaban con el dominio claramente del Córdoba a nivel ofensivo, que es el que acumulaba por ese entonces más acercamientos, aunque sin ninguna ocasión realmente peligrosa de gol en ninguna de las áreas.

Los locales fueron igualmente mejorando, con mucha más presencia en el área cordobesista en la recta final del primer acto. Además, el conjunto de Iván Ania se iba a meter en un serio problema en el minuto 33 de partido, ya que Kike Márquez vio la cartulina roja por una acción con un futbolista local, en la que el árbitro consideró que la entrada del mediapunta había sido excesiva. La misma, no obstante, fue muy protestada por todos los jugadores blanquiverdes.

Sin duda alguna, esa decisión hizo que variara totalmente el guion del choque. De hecho, en la falta generada por esa acción iba a llegar el primer gol del San Fernando, a través de un cabezazo de Dani Selma directo a la escuadra de la portería cordobesa. Duro mazazo del que trataron de levantarse los califas, que apuraron los últimos minutos del primer acto con más posesiones ofensivas, ahora tratando también de involucrar a Simo por banda izquierda. No obstante, más allá de algún pequeño susto, la mínima renta de los gaditanos iluminaba el marcador durante el tiempo de asueto.

El reinicio fue ciertamente bueno para el Córdoba CF, que se mantuvo con ocasiones y dominio, y prácticamente no parecía acusar el hecho de estar con un jugador menos. Había intentos, pero no llegaba el gol. En el lado opuesto, a través de donde parecía que menos podía sufrir esa debilidad numérica, los blanquiverdes iban a recibir un nuevo golpe. Otra vez de falta directa y en una acción casi idéntica a la del primer gol, pero en este caso fue Dani Aquino el que de cabeza la prolongó al segundo palo para convertir el 2-0. Otro jarro de agua fría que prácticamente hundió a los de Iván Ania.

Con todo, no le quiso perder la cara al choque, y lo siguió intentando con las armas que tenía. Sin embargo, durante el último cuarto de hora ya se empezaron a acusar las fuerzas de ir con diez jugadores, y eso lo aprovechó el San Fernando para poner la sentencia en una contra perfecta culminada por Ángel Sánchez. Tocado y hundido en el marcador, pero el Córdoba pensaba morir matando. De hecho, pese a todo lo que tenía en contra, los blanquiverdes siguieron insistiendo sobre la meta isleña, encontrando el gol de la mano de Kuki Zalazar para maquillar el resultado y dejaron otras tantas oportunidades para que la desventaja hubiera sido aún menor. Pero no se obró y el duelo murió con ese 3-1.