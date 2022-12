Germán Crespo: “Estos tres puntos valen como seis”

Una victoria épica, de las que se sufren, pero las que mejor saben. El Córdoba CF se ha impuesto al Pontevedra CF en El Arcángel después de estar durante más de ochenta minutos en inferioridad numérica tras la expulsión de Dragisa Gudelj en los primeros minutos del encuentro. La afición ha estallado en júbilo tras el pitido final, y el equipo con ellos, puesto que eran tres puntos fundamentales de cara a la lucha por el ascenso después de los tropiezos de Alcorcón, Deportivo de la Coruña y Linares Deportivo. Con el triunfo en el bolsillo, Germán Crespo ha comparecido en rueda de prensa satisfecho con el trabajo de su equipo, y feliz por la victoria.

Cuestionado por si la victoria era más una cuestión épica o futbolística, Crespo ha afirmado que “han sido las dos cosas”, ya que “el equipo, a pesar de jugar muchos minutos con uno menos, ha sido capaz de tener el balón, de jugar muchos momentos en campo contrario y de tener ocasiones”. Así, tras ir “a la épica a por el resultado”, los jugadores del Córdoba CF, para su entrenador, han demostrado que “los huevos los tienen muy gordos, porque jugar ochenta minutos después de un partido como el del Dépor, demuestra que lo dejan todo por este escudo”. Por lo tanto, ha afirmado categóricamente que “estos tres puntos valen como seis”.

Uno de los grandes protagonistas del encuentro ha sido, una vez más, Carlos Marín. El guardameta ya fue fundamental en la visita al Deportivo de la Coruña, y ante el Pontevedra ha vuelto a erguirse como héroe con varias paradas. “Ya lo viene demostrando desde la temporada pasada, y este año, en todos los partidos hay momentos en los que salva al equipo con una o varias paradas”, ha subrayado Crespo. Y es que, para el técnico granado, es “muy importante contar con un portero como Carlos porque somos un equipo que proponemos, dejamos muchos espacios y, al final, nos generan ocasiones”.

Otro de los protagonistas en clave blanquiverde ha sido Dragisa Gudelj que, con su expulsión en el minuto diez de encuentro, marcó el devenir del duelo. Un duelo duro, que suele ocurrir “cuando hay una expulsión pronto”, ya que el propio Crespo reconoció que él y su equipo creían “que el árbitro va a compensar un poco”, por lo que iban “más intensos a esos duelos”, mientras que el Pontevedra “se jugaba la vida”. A todo ello hay que sumarle el ambiente, caldeado por las decisiones arbitrales, y la necesidad de sumar de ambos conjuntos en un partido en el que “nos iba la vida a los dos equipos”.

Todo ello ha provocado que, para el Córdoba CF, esta victoria tenga un alto coste en forma de lesiones y sanciones. Ni Gudelj ni Javi Flores podrán estar el próximo domingo en Alcorcón por sanción, mientras que Carlos Puga “ha tenido una torcedura de tobillo”, aunque, a falta de más pruebas, no parece que sea grave. Sin embargo, la premura del próximo duelo hace que sea duda por el momento. Además, Crespo ha explicado que “Javi -Flores- tenía una molestia en el isquiotibial”, por lo que forzó su amarilla, mientras que las molestias de Calderón le han echo temer lo peor, ya que “al no tener sustituto de pierna natural tendríamos que haber buscado otra variante con un central”. Pese a ello, han tenido “la suerte de que ha podido mantenerse en el campo”, ya que de no ser así, el Córdoba habría jugador “con tres menos” tras su lesión, la de Flores y la expulsión de Gudelj.

Sobre la expulsión del central serbio-neerlandés, y sus posteriores protestas, el preparador granadino ha apuntado que “el árbitro tiene que entender que está caliente y que es una expulsión en los primeros minutos que deja al equipo con inferioridad”. Por ello, no cree que “haya que darle más importancia hasta que veamos el acta”, ya que “son momentos en los que el árbitro tiene que entender al jugador”, y que “nos jugábamos mucho porque podíamos abrir brecha con el segundo”. Ante su sanción, y las mencionadas lesiones, Crespo moverá el equipo de cara a la visita a Santo Domingo.

Por último, en lo referido al rival, el Pontevedra CF, Crespo ha explicado que “en los primeros minutos estábamos más frescos y ellos han buscado el estar más juntitos. Estábamos llegando bien pese a estar con uno menos, y tanto Puga como Carracedo estaban teniendo internadas buenas, y ellos habrán pensado que físicamente íbamos a bajar en la segunda”. Tras ello, los blanquiverdes, con los cambios, han “juntado bien las líneas, presionado en boque alto, y hemos tenido acercamientos y ocasiones. A pesar de jugar tantos minutos hemos ido a por la victoria. Luego el Pontevedra ha metido dos delanteros, pero creo que el equipo ha hecho un trabajo espectacular en todos los sentidos”. Además, el planteamiento de los de Antonio Fernández ha sido “muy diferente a lo visto ante el Racing de Ferrol”, aunque “cuando estás ahí abajo, son complicados todos los partidos”, ha sentenciado.