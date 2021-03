Willy: "De nada vale echar cuentas si tú no haces los deberes"

De nuevo, ante una final. Una final con un objetivo que parte de una premisa clara: depender, además de ti mismo, de lo que hagan los demás. El Córdoba CF afronta las dos últimas jornadas con muchas incertidumbres pero con una certidumbre: el éxito partirá del trabajo propio. Da igual lo que puedan hacer los demás si uno no hace lo que le corresponde. En este caso, lo prácticamente obligatorio de lo que parte el cuadro blanquiverde es sacar, en primer lugar, los tres puntos de su visita al CD El Ejido 2012, a caballo entre los puestos de descenso y los de permanencia.

La principal arma blanquiverde para rebatir a los almerienses, con la pólvora lista para ser usada, es Willy Ledesma. El delantero de Torremejía acumula siete tantos en su haber para ser el máximo anotador del Córdoba esta temporada. Esta semana pasó por sala de prensa para dar fe a la creencia dentro del vestuario de que el equipo alberga muchas posibilidades de meterse entre los tres primeros. "Hay esperanzas; si no, no iríamos a El Ejido. No dependemos esta jornada de nosotros mismos. Hay que ir a El Ejido con la máxima concentración posible. Cada partido es diferente y salimos a ganar todos los partidos. Los partidos se te pueden complicar, pero la máxima ilusión es de que nos podemos meter entre los tres primeros", aseguró el ex del Extremadura, que apostilló, además, la "confianza plena" que tiene en sus compañeros de vestuario. "Hay que confiar cada uno en sí mismo porque tenemos muchas posibilidades y tenemos que ir al Ejido confiando en el compañero de que lo vamos a conseguir", añadió.

Para Willy, las matemáticas son inútiles si el Córdoba no parte de la victoria en suelo ejidense. "De nada vale echar cuentas si tú no haces los deberes. Hay que poner todas las energías en el partido de El Ejido y sacar los tres puntos", expresó en sala de prensa. ¿El motivo por el que falla tanto el Córdoba? Al respecto, Ledesma concretó de manera sincera que "si lo supiese, lo diría. No se están dando los resultados y es una realidad. Vamos a pensar en sacar los tres puntos del Ejido porque es lo importante, mirar más allá no sirve de nada y atrás tampoco". En la línea de lo que comentó Pablo Alfaro tras el empate ante el Murcia, sobre su corazonada sobre extraños sucesos en las últimas jornadas, el ariete dejó caer que "van a pasar cosas". Últimos tramos de campeonatos y demás parafernalia.

Precisamente la igualada ante los pimentoneros no permitió al Córdoba depender de sí mismo en las dos fechas que restan. Tras la expulsión de Carlos Valverde, "el empate no nos valía porque queríamos ganar, afianzaros a la tercer aposición, pero luego el punto al final no nos hace depender de nosotros mismos pero no nos adelantaban ellos", explicó. El alegato final del delantero cordobesista va en camino de no obedecer sólo a lo que uno hace sino también a lo que los demás dejan de hacer. "No dependemos de nosotros mismos, no hemos conseguido los resultados que queríamos y tenemos muchas opciones de conseguirlo (el objetivo). Hay muchas opciones, no podemos ir al pasado e ir más allá de El Ejido", desarrolló. Por delante el próximo domingo, una jornada dominical de horario unificado a las 5 de la tarde. La enésima final más para el Córdoba.