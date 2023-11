Sólo CD Castellón y UD Ibiza le siguen el ritmo al Córdoba CF

El estado de forma que atraviesa el Córdoba CF ha acarreado muchos titulares. El inicio dubitativo del equipo dejó entrever la falta de pretemporada que sufrió el equipo, confeccionado en su gran mayoría a finales del mes de agosto. Por ello, el conjunto blanquiverde llegó al duelo inaugural contra la UD Ibiza aún en plena formación, adquiriendo los automatismos necesarios para tratar de pelear frente a un gigante que aspiraba al ascenso directo desde el primer instante. Junto a los ibicencos, los grandes favoritos para el ascenso se debatían entre CD Castellón, Málaga CF y Córdoba CF. Ahora, catorce jornadas después, la tabla clasificatoria comienza a reflejar esta realidad.

Todo ello pese al dubitativo arranque liguero de los de Iván Ania. Los blanquiverdes perdieron tres de los cuatro primeros encuentros, cayendo derrotados en los dos primeros duelos como local en El Arcángel, algo que no ocurría desde la temporada 2017-18. Así, al término de esa jornada cuatro, el Córdoba CF se posicionaba en decimotercer lugar, empatado a puntos con el descenso -marcado en aquél entonces por el Real Murcia-, a cinco puntos del play off, y con una amplia distancia con respecto a los grandes favoritos: seis puntos hasta el Málaga CF, siete hasta el CD Castellón, y hasta nueve de diferencia con respecto a la UD Ibiza.

Sub embargo, algo cambió tras aquella derrota frente al Linares Deportivo en El Arcángel. Si bien es cierto que las sensaciones que arrojaba el equipo estaban siendo buenas -lo que propició que la grada no desesperase ante ese mal inicio de competición-, los resultados no acaban de llegar para un equipo que dominaba pero que sufría en defensa. La visita al Alcoyano supuso una prueba de fuego donde los de Iván Ania defendieron con uñas y dientes el solitario tanto de Diarra, sufrieron en los últimos minutos para sumar tres puntos de oro, que se convertirían en seis al golear la siguiente jornada por 3-0 al Recreativo Granada, asentando las buenas sensaciones y sumando la primera victoria de la temporada en El Arcángel.

📈 Desde el #CórdobaLinares (0-1) de la J4:

➡️ 7 victorias

➡️ 2 empates

➡️ 1 derrota



Sólo el Castellón sumó 1 pto más que los de Iván Ania.

Pese a la derrota en Algeciras, el equipo seguía en su línea ascendente. Precisamente ese 1-0 cosechado en el Nuevo Mirador marcaría la última derrota hasta el momento para los blanquiverdes. Desde aquél siete de octubre, el Córdoba CF ha sumado en todos y cada uno de los duelos, cosechando cinco victorias y dos empates en esos siete duelos para asaltar de manera directa los puestos de play off. Mientras tanto, Málaga, Castellón e Ibiza siguieron dominando la tabla, pero con menos contundencia que en esas primeras jornadas. Así, llegamos hasta la jornada actual donde el CD Castellón lidera con 34 puntos -cosecha dos derrotas en los últimos cinco duelos-, le sigue el Ibiza con 33 y cierra la terna el Málaga con 28, descolgado tras una mala dinámica y a tan solo dos puntos del Córdoba CF, cuarto clasificado.

Esta buena dinámica se ha visto reflejado en la forma reciente de los blanquiverdes. Tomando como referencia los últimos cinco duelos, el Córdoba CF es el mejor equipo del Grupo II de Primera RFEF, habiendo sumado once puntos, quince goles a favor y seis en contra. Tan solo le persigue en igualdad de puntos un Intercity que, pese a ello, tan solo cosecha seis goles a favor y dos en contra. Ibiza, Alcoyano y Recreativo de Huelva se quedan en los nueve puntos. Mirando más allá incluso, con respecto a los últimos diez duelos, el Córdoba CF es el segundo equipo más en forma de la liga, habiendo sumado 23 puntos, tan solo superados por los 24 del Castellón. Esta marca de 23 puntos en el casillero la iguala el Ibiza, mientras que el Málaga se descuelga hasta el quinto lugar con respecto a estado de forma, habiendo sumado 19 puntos de los 30 posibles.