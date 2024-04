El equipo de balonmano femenino de la UCO, entre los mejores de España

La pasada semana, la Universidad de Córdoba (UCO) tuvo doble participación en los Campeonatos de España Universitarios (CEU) de balonmano, celebrados en Ciudad Real y organizados por la Universidad de Castilla La Mancha. La selección de balonmano femenino logró el resultado más destacado hasta ahora en los nacionales universitarios para la UCO, rozando la medalla de bronce, tras lograr clasificarse para cuartos de final como segunda de su grupo, en una primera fase en la que se impuso por 27-16 a la Universidad Jaime I, y cayó ante la de León por 22-27.

En el decisivo cruce de cuartos de final, las universitarias cordobesas lograron un emocionante y fantástico triunfo ante la Autónoma de Madrid, 17-16, y clasificándose para las semifinales, y la lucha por las medallas. Pese a luchar hasta el último aliento, la UCO no pudo superar las semis ante Valencia, 15-18, y en el tercer y cuarto puesto, ya con mucho cansancio acumulado, y ante las locales de Castilla La Mancha, el bronce nacional se escapó por apenas dos goles, 23-25, con dos últimos minutos en los que las cordobesas tuvieron serias opciones de empatar, aunque no se concretaron por detalles. Un lugar entre las cuatro mejores selecciones universitarias de España y el título de campeonas de Andalucía es sin duda el mejor resultado histórico para el balonmano femenino en la Universidad de Córdoba, y también el más destacado en estos Campeonatos de Andalucía Universitarios (CAU) Y CEU 2024.

La selección de balonmano masculino, por una vez, no pudo estar entre los mejores del campeonato, al no superar la fase de grupos. En la primera jornada ante la universidad más potente a nivel deportivo en España, la UCAM, fueron derrotados por 16-25, mientras que en la segunda caían también ante la Politécnica de Cataluña, 20-24, finalizando su participación en este CEU y en la temporada universitaria, en la que lograron una plata andaluza, que estuvo muy cerca de ser oro, pero que tras la prórroga en la final de Granada no fue posible.

El atletismo y el ajedrez cordobés, también a prueba

Ciudad Real también acogió la semana pasada los CEU de atletismo, en los que la Universidad de Córdoba compitió con dos representantes. Laura García, que tras los campeonatos universitarios de campo a través de Andalucía, en Granada, y España, en Albacete, representaba por tercera vez a la UCO este curso, algo muy meritorio e inusual, en la distancia de 10.000 metros como en ediciones anteriores, logrando estar entre las diez mejores universitarias de España en esta prueba. La segunda representante de la UCO fue Marta Vargas, participando en la semifinal de 400 metros y, dado el gran nivel de esta prueba, no logrando acceder a una carísima final.

Por último, reseñar la participación de la selección de ajedrez de la Universidad de Córdoba, la semana pasada en los campeonatos de España de esta modalidad, celebrados en la ciudad de Zaragoza, y organizados por su Universidad. Tres fueron los integrantes de la selección UCO, Bernardo Cesar Maestre, Jorge Aguilar y Francisco Javier Camacho, clasificándose en un destacado duodécimo lugar las veintinueve universidades que participaron.