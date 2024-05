La directora de la UNRWA en España recibe el Olivo de la Caseta de la Solidaridad en la Feria de Córdoba

Raquel Martí, directora de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en España, ha sido distinguida con el Olivo de plata de la Caseta de la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA) durante la celebración de la Feria de Córdoba.

Este reconocimiento, otorgado este lunes en la caseta de la Feria, y que se entrega este año por primera vez, destaca su labor humanitaria y su compromiso con la defensa de los derechos de los refugiados palestinos. En declaraciones a este periódico, Martí expresó su gratitud hacia la ciudadanía española por su apoyo constante a la causa palestina, especialmente en momentos tan críticos.

“Afortunadamente, de lo poco bueno que está pasando durante estos últimos siete meses, es la solidaridad de la ciudadanía española en general y en Córdoba en particular. Hoy, en esta caseta solidaria, la verdad es que la ciudadanía se está volcando, llevando a cabo muchísimas iniciativas de apoyo a la población palestina y a UNRWA, recaudando fondos para continuar llevando ayuda humanitaria a Gaza”, ha señalado.

Martí ha destacado la importancia de no solo recaudar fondos, sino también de sensibilizar a la población sobre la situación en Gaza, aunque sea en un ambiente festivo en las antípodas de lo que está ocurriendo en Gaza. “Es una forma distinta de pasarlo bien y además colaborar con una causa, como es la Palestina, y sensibilizarse, aprender sobre lo que está pasando en Gaza y apoyar a estas personas que están sufriendo tantísimo”, ha añadido al respecto.

La directora de la UNRWA reconoce que es el primer gesto que esta asociación recibe por parte de una caseta de Feria, si bien ha enumerado otras iniciativas solidarias en diferentes partes de España. “Hace unas semanas estuve en Cantabria, en un pueblo que se llama Cabezón de la Sal, y allí el pueblo entero organizó una feria de un día en la que todo lo recaudado se destinó a UNRWA. Hay también muchísimas pequeñas iniciativas, como actores que realizan pases solidarios de sus obras de teatro o asociaciones de mujeres que venden artesanía para recaudar fondos”, explicó.

El Olivo de la Caseta Aspa será colocado en la oficina de UNRWA en España, compartido con todos los trabajadores de la organización. “Nos llena de energía recibir estos reconocimientos y son muy gratificantes para todas nosotras. Estamos muy preocupados y asustados por lo que pueda pasar en los próximos días en Rafah, donde tenemos nuestra base logística”, comentó Martí, cuyas palabras tenían lugar prácticamente al mismo tiempo en el que se publicaba que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha solicitado órdenes de detención contra tres líderes de Hamás, entre ellos Yahya Sinwar, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, así como su ministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por los atentados del 7 de octubre contra Israel y la posterior guerra en Gaza

Al finalizar su discurso, Martí expresó su deseo de regresar a Córdoba el próximo año bajo circunstancias más positivas. “Espero venir el año que viene a conocer la noche cordobesa y las casetas por la noche, que me encantaría, pero sí, ojalá que no sea bajo este motivo”, concluyó.

El Olivo de la Caseta Aspa, elaborado en platería cordobesa, marca el inicio de una nueva tradición en la Feria de Córdoba, destacando el compromiso solidario y la labor humanitaria en apoyo a causas justas.

