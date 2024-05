La caseta de El Círculo de la Amistad repite como la más bonita de la Feria de Córdoba

La caseta del Círculo de la Amistad ha obtenido por segundo año consecutivo el premio a la mejor caseta de la Feria de Nuestra Señora de la Salud 2024, en la que la caseta de PTV ha sido premiada por la portada más espectacular y la caseta Amigos de las Gitanillas por el patio más bonito.

El jurado de la presente edición ha decidido que la caseta más completa de la Feria es la del Círculo, que recibirá un premio de 600 euros. En segundo lugar, con 400 euros de premio, ha quedad la caseta La Reja, de la Asociación Pájaro Madre, mientras que la tercera mención ha sido para la caseta de la Asociación Cultural La de Siempre, que recibirá 250 euros.

En cuanto al premio a la Mejor Portada, ha sido para la Bodega de PTV, que recibirá 600 euros. La segunda mención, dotada con 400, ha sido para la Caseta El Farolillo, mientras que, en tercer lugar, se ha premiado la portada de la caseta Doma de Campo y Club de Enganche, que recibirá 250 euros.

El Premio a la caseta con Mejor Patio, dotado con 600 euros, ha sido para la Peña Amigos de las Gitanillas, que recibirá 600 euros.

