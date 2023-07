Priego de Córdoba se prepara para la llegada de Gloria Trevi, Sara Baras y Fangoria

Priego de Córdoba ultima los preparativos para abrir las puertas del 75º Festival de Música, Teatro y Danza el próximo viernes 21 de julio con el espectáculo de danza aérea Vértigo sobre la fachada de la Torre del Homenaje. En este evento se esperan conciertos, actuaciones teatrales y hasta una sonata para violín y títeres.

En este municipio cordobés se celebran numerosos eventos a lo largo del año, este festival en concreto es el tercero más antiguo de España, por detrás de los de Granada y Santander. Para inaugurar esta celebración cultural, la compañía Pistacatro ofrece un espectáculo de danza vertical o danza aérea inspirado en los personajes que interpreta Kim Novack en la película Vértigo de Alfred Hitchckok. En este escenario tan singular, los artistas tratan de “evocar una atmósfera dura, reptil, recorrer el trasunto que va de una a otra, que empieza en la penumbra y finaliza en el abismo”.

El sábado 22 de junio tendrá lugar un concierto homenaje entonando la Misa de gloria de Puccini una composición creada para orquesta y cuatro voces que será interpretada por el tenor Luis Pancceti y el barítono Antonio Torres. Sus voces podrán escucharse, bajo la dirección de José Pablo Arjona, en la parroquia de nuestra señora de la Asunción.

La bailaora gaditana Sara Baras pondrá la danza sobre el escenario con su espectáculo Alma, donde aúna flamenco y bolero acompañada de voz y guitarra. Esta coreógrafa ofrece al público la esencia de sus raíces, con un recorrido por los sonidos tradicionales desde una nueva perspectiva.

El miércoles 26 de julio se retoman estos encuentros culturales con Almavera, un espectáculo de sonata para violín y títeres que narra “la historia de una joven aburrida” cuya vida cambia con la llegada repentina de un apasionado violinista, Vittorino. Una oportunidad de disfrutar de música original en directo en un entorno popular creado para que títeres y espectadores compartan espacio.

En los días posteriores continúa el teatro con dos obras: Miles Gloriosus interpretada por Carlos Sobera y El Verdugo bajo la dirección de Ángel Calvente. La música pondrá el broche final a este histórico festival con la actuación de Gloria Trevi el 29 de julio y Fangoria junto a las Nacys Rubias el 30 de julio.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!