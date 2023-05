Sara Baras regresa a Córdoba con su espectáculo 'Alma'

La bailaora gaditana Sara Baras regresa a la provincia de Córdoba este verano con su espectáculo Alma. Si el año pasado fue la encargadada de abrir el Festival de la Guitarra de la capital con esta interpretación, ahora lo llevará a Priego de Córdoba.

Será el día 23 de julio a las 22:00 y en el Recinto Ferial de Priego de Córdoba donde la maestra de la danza flamenca interpretará Alma, un espectáculo en el que la artista habla “por encima de todo del corazón flamenco y del alma del bolero”.

Se trata de una fusión con boleros intentando introducir melodías conocidas, que todo el mundo tiene presente, con palos del flamenco más tradicional. Seguiriya, soleá, caña, garrotín o bulería se dan la mano acompañadas de voz y guitarra, en una creación diferente y singular que recorre sonidos de siempre desde una perspectiva completamente nueva.

En la página web oficial de Sara Baras ya se informa del espectáculo que la citará de nuevo con su público cordobés y para el que las entradas tienen un precio de 30 euros.

Hace más de treinta años ya que Sara Baras comenzó su andadura por los escenarios del mundo, desde sus inicios en Cádiz y su formación con grandes maestros de la danza. En 1998 estrenó su propia compañía -Ballet Flamenco Sara Baras- y hasta la fecha ha presentado trece espectáculos, todos han sido coreografiados por ella. El último es Alma, con el que llena patios de butacas desde 2021.

Premio Nacional de Danza , Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, Embajadora honoraria de la Marca España en la categoría de Cultura y Comunicación, Medalla de Oro de las Artes y Premio Max de las Artes Escénicas son algunos de los numerosos galardones y distinciones que Sara Baras ha recibido a lo largo de su carrera.

