La mexicana Gloria Trevi actuará en julio en Priego de Córdoba

La cantante mexicana Gloria Trevi visitará durante su gira mundial Priego de Córdoba, donde ofrece un concierto enmarcado en el Festival Internacional de Música, Teatro y Danza, que celebra su edición número 75. Los vecinos y visitantes podrán escuchar la imponente voz de esta artista el próximo 21 de julio.

Trevi ofrecerá en España tres conciertos más durante el mes de julio que marcarán el camino hacia el cierre de su última gira. La mexicana cantará sus últimos lanzamientos y sus temas más conocidos en festivales de Barcelona, Fuengirola y Madrid.

La gira comenzó por todo lo alto, colgando el cartel de entradas agotadas en Monterrey, Nuevo León y dos en Ciudad de México. Cuatro conciertos que demuestra la legión de seguidores que mueve la artista mexicana tras una gran carrera. La gira incluye conciertos en Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, España, Estados Unidos y México.

Este festival de este municipio cordobés comenzó a celebrarse en 1948, es el tercer festival más antiguo de España, y este año su programación cuenta con el espectáculo Alma de la bailaora gaditana Sara Baras y el espectáculo de danza aérea Pista Catro, bajo el título Vértigo. Además de un concierto homenaje a Obispo Caballero y Góngora, una sonata para violín y títeres y dos obras teatrales.

La pieza musical de este tradicional evento la completa Fangoria y Las Nancys Rubias, los grupos compuestos por Alaska, Mario Vaquerizo y sus amigos de la profesión. Las entradas pueden adquirirse a través de la web oficial del festival.

