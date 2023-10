India Martínez llena de amor la Axerquía

Un mundo lleno de amor. La cordobesa, India Martínez, regala a Córdoba una velada muy cercana donde se pudieron disfrutar temas de su último trabajo, Nuestro mundo, y gran parte de su repertorio. La cita también tuvo como protagonista a gran parte del público. La artista demostró sentirse en casa.

Con unas botas altas negras, un conjunto de short y top que brillaban por sí solos, una trenza que le rozaba la cintura y una chaqueta dorada, la artista puso pie en el escenario de la Axerquía. Nuestro amor, 5 sentíos o Conmigo fueron algunos de los temas que abrieron el espectáculo. Le siguieron canciones muy queridas por el público como Corazón hambriento. Acompañando a unas de sus canciones, el Teatro de la Axerquía se llenó de burbujas, era el turno de Las burbujas del jacuzzi.

India, que no paró en ningún momento de estar pendiente de su público, recordó, entre risas, la figura del acompañante a los conciertos, dirigiéndose a ellos “esos acompañantes valen oro, estáis infravalorados”, entre risas les dedicó uno de sus temas. Encima del cajón y dando una clase de maestría sobre percusión, sonó La gitana.

Esencia, música y mucho amor sobre el escenario. La artista aprovechaba cada segundo entre canción y canción para acercarse a su público. Sobre las 23:00 de la noche, cuando apenas llevaba una hora de concierto, el escenario tuvo una pequeña visita. India Martínez subió al escenario a una mini fan y las dos se fundieron en un bonito abrazo. El primer sueño de la noche se hizo realidad tras leer varias pancartas del público.

Hay canciones que enamoran por su letra, otras por su ritmo pero hay canciones que su mensaje traspasa la piel. Este sentimiento se notó en la Axerquía tras escuchar la introducción del tema A ti mujer .“Tener confianza y querernos, seguir escalando esa igualdad que necesitamos. Cada vez estamos más cerca. Hice una canción que la escribí primero como una oda en mi libro, y esta noche quería cantar: A ti mujer, para todas esas mujeres que en algún momento necesitan fuerza”.

Durante la noche del 21 de octubre, la Axerquía se convirtió en un cielo de estrellas. La cordobesa le pidió un pequeño favor a su público: que encendieran la linterna de sus móviles. Hecho que incitó a su público a arrancarse a cantar, Cumpleaños feliz, ya que la artista cumplió años hace una semana. “Llevo toda la semana celebrando” dijo asombrada.

Olvidé respirar, Hoy o Los gatos no ladran también formaron parte de este encuentro. Con esta última, la cordobesa intentó hacer un amago de terminar el concierto. Aunque el público no se dió por vencido y se dejó la voz en llamar a la cantante. Con un look renovado, India volvió al escenario esta vez para hacer realidad otro sueño.

90 minutos fue cantada a varias voces. La artista subió a dos chicas al escenario para cantar juntas este éxito. Las invitadas brillaron en cada sílaba. Con solo una canción, lograron que toda la Axerquía se convierta en sus nuevos fans. Tras esto, llegó el turno de Si ella supiera, La saeta o Vencer al amor. Y el amor volvió a aparecer, esta vez sobre la pista del Teatro, ya que la cordobesa dejó las tablas de la Axerquía para sentir de pleno a su público.

Aunque nadie quería que esta cita llegará a su fin, el final fue por todo lo alto. Los sueños se siguieron cumpliendo y una decena de niños despidieron el concierto junto a la cordobesa cantando Aguasanta. Más de dos horas de música, baile, y bonitos mensajes, que lograron que más de uno se sintiera como en casa. “Noventa minutos no puede durar el amor”, eso es un hecho.