El guitarrista cordobés Rafael Trenas presenta su trabajo, 'Horizonte', en el Teatro Góngora

El guitarrista cordobés, Rafael Trenas, actuará el próximo 29 de enero en el Teatro Góngora con su espectáculo Horizonte. En este, acompañado de otros artistas, interpretarán en directo las canciones que alberga su primer trabajo discográfico como guitarrista flamenco, compositor, solista, autor e intérprete principal. Además, contará con dos artistas invitados al baile y al cante.

Horizonte fue grabado por el artista en 2021 en las instalaciones del Centro de Creación y Producción Cultural Azul en la ciudad cordobesa. Este es un motivo "visual eterno, infinito, siempre nuevo, cambiante y misterioso", con el que el artista da a conocer el lugar hacia el que se dirige con su carrera.

Este sábado, Rafael Trenas, estará acompañado de Juan Antonio Sánchez al piano; Luis Dorado a la percusión; Raúl Micó Forte y Sara Corea al cante y las palmas; David Moñiz al violín; Álvaro Llanos, al bajo y Juan Diego, al saxo. Además, actuarán también dos artistas invitados, el bailaor Manuel Jiménez y la cantaora Lya (Amalia Barbero).

La actuación tendrá una duración de 90 minutos, comenzando a las 20:00 en el Teatro Góngora. El coste de las entradas es de 12 y 15 euros cada una.

