La música de cámara se cita en el claustro de la Fundación Antonio Gala

La Fundación Antonio Gala y la Camerata Gala vuelven un año más con el Gala Fest, el festival de música de cámara de Córdoba que reúne a reconocidos artistas en el claustro de la fundación durante cinco días, del 14 al 18 de junio, para dar visibilidad tanto a las melodías clásicas como a la música de nueva creación.

La música de cámara es la protagonista indiscutible de estas galas. La programación de esta tercera edición incluye conciertos a cargo de grupos como el Climacus Trío, el Métis Dúo, el Cuarteto Granada o el Coro de Ópera de Córdoba, que vuelve a esta ubicación tras su homenaje durante la capilla ardiente del dramaturgo Antonio Gala.

El concierto de clausura tendrá como protagonistas al violinista, Pablo Turlo, y al violonchelista, Álvaro Lozano, ganadores de las categorías superior y profesional del Concurso Intercentros Melómano, respectivamente, y que colaborarán como solistas con la Camerata Gala, dirigida por Alejandro Muñoz.

El Gala Fest también reserva un hueco para la música de nueva creación, incluyendo en esta ocasión los estrenos de dos obras de los jóvenes compositores andaluces Ana Becerra y Pablo Martínez Recio, este último, compositor residente de la XXI promoción de la Fundación Antonio Gala.

La acústica del claustro de la Fundación Antonio Gala permitirá disfrutar a los asistentes de obras de Chapí, Donizetti, Verdi, Haydn, Shostakovich, Schumann, Dvorak, Fauré, Granados, Falla y Tchaikovsky, entre otros. Además, el festival cuenta este año con el patrocinio del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles, que ofrecerá una copa de cortesía antes de cada concierto, así como de la Fundación Cajasur y de pianos Yamaha.

Las entradas ya están disponibles a través de la página web del Gala Fest y se pueden adquirir de forma presencial en la Fundación Antonio Gala en horario de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00 horas. En este caso, el precio de las entradas es de 10 euros.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!