La Junta busca cantaores para dos conservatorios de Córdoba

Faltan cantaores y urge su contratación para este curso escolar. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha iniciado una convocatoria urgente para la provisión con ocasión de vacante y posibles sustituciones del puesto de profesorado especialista de cantaor acompañante en el Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab y en el Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río.

Quienes deseen participar en el proceso de selección deberán reunir varios requisitos, como tener la nacionalidad española o la de de alguno de los demás Estados Miembros de la Unión Europea, tener 18 años, no exceder la edad de la jubilación y poseer la capacidad funcional y la competencia profesional para el desempeño de las tareas habituales del puesto al que se opta, además de no padecer enfermedad ni tener limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño del puesto.

Asimismo, el aspirante no podrá estar separado del servicio, por expediente disciplinario, de cualquiera de las Administraciones Públicas; tampoco ser personal funcionario, en prácticas o pendiente de nombramientos; ni haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual.

Aun cumpliendo estos requisitos, la Junta también establece que los participantes en este proceso deberán tener experiencia laboral como cantaor acompañante. Así, como mínimo, deberán tener diez puntos entre los espectáculos en los que haya participado como cantaor en un cuadro flamenco (un punto) y en los que hay actuado como solita (dos puntos). Esta experiencia laboral deberá acreditarse con un documento de alta en la Seguridad Social o fotocopia del contrato de trabajo y, además, una certificación de la empresa sobre la actividad desempeñada de cada espectáculo.

El plazo para presentar solicitudes finalizará el 7 de octubre, inclusive.

