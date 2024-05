Esplendor Cinemas estudia la apertura del Cine Fuenseca este verano

Los tres cines de verano del casco histórico propiedad de Esplendor Cinemas -Fuenseca, Delicias y Olimpia- están a la venta. Los herederos de la empresa fundada por el desaparecido Martín Cañuelo aguardan a un comprador, o bien la figura de un “colaborador”, que prosiga el legado de su desaparecido tío. Mientras llega, sopesan volver a abrir y programar películas este verano, aunque solo sea en uno de sus tres cines.

“No queremos que un verano más los cordobeses se queden sin cines de verano”, confiesa Ángel Cañuelo, sobrino de Martín y heredero junto a su hermano de la empresa, apuntando hacia el cine Fuenseca como espacio posible para su apertura la próxima época estival.

“Parece existir la idea mal concebida de que somos los dueños quienes no queremos vender”, se queja Cañuelo, residente en Londres, pero con el alma puesta en que se pueda dar continuidad al histórico legado de su tío. Y aclara: “lo que no queremos es que caigan en manos de la hostelería, pero estaríamos más que dispuestos a negociar y llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento. De estar interesados no creemos que hubiese un mejor candidato”.

Lo que ocurre es que el Ayuntamiento ya ha dejado claro, en público y en privado, que no comprará ni se hará cargo de los cines de verano. Eso sí, está echando una mano a la familia de Esplendor Cinemas, tanto para encontrar a un comprador o algún colaborador, como para realizar actividades concretas en los cines.

Aunque Ángel Cañuelo, al igual que una gran parte de la ciudadanía cordobesa, cree que un Ayuntamiento con superávit y las arcas más que saneadas como el de la ciudad podría hacer algo más. “Gestionar estos espacios no deja de ser una versión simplificada de lo que suponen otros, como el Gran Teatro o el Teatro Góngora”, reflexiona.

Por eso también la empresa ha ofrecido al Ayuntamiento una cesión de uso de una parte del Cine Fuenseca durante todo el año, para así poder echar a andar, seguir pagando las deudas que acumulan los cines tras un año cerrados y volver a inyectar vida fílmica a alguno de estos espacios históricos de la ciudad.

A día de hoy, jaramagos que superan los dos metros, plantas trepadoras sin control, sillas y mesas de plástico apiladas llenas de polvo, y algunas de madera probablemente podridas por estar expuestas a la lluvia conforman el estado de los cuatro cines de verano de Córdoba, ya que el Coliseo de San Andrés también era gestionado por Esplendor Cinemas. Cuando faltan apenas dos meses para que llegue final de junio, la fecha en la que solía arrancar la temporada de proyecciones al aire libre, este es el paisaje desolador que ofrecen los cines de verano.

Un año después de aquel fatídico 28 de abril de 2023, el fundido a negro que se llevó a Martín Cañuelo y barrió su preciado legado, todo son incertidumbres. Solo la ciudadanía se ha movilizado para no perder sus cines de verano y ha entregado al Ayuntamiento más de 5.000 firmas pidiéndole un esfuerzo decidido para abrir estos espacios en junio. Las firmas las recogió el Foro para la Apertura de los Cines de Verano en 2024 (FAC24), compuesto por varias organizaciones ciudadanas, encargadas también de recordar el inmenso trabajo de Martín Cañuelo.

FAC24, integrado por la Plataforma Ciudadana La Filmoteca se Queda en Medina y Corella, la Asociación de Vecinos de Fuenseca-Santa Marina-Orive y la Asociación Cultural Cine Cercano, advirtió entonces que la reapertura de estos espacios pasa por acometer un plan de limpieza de jaramagos y puesta a punto de los sistemas de proyección.

Asimismo, en febrero de este año, el colectivo solicitó de manera oficial a la Junta de Andalucía que declare esta manifestación socio-cultural como Bien de Interés Cultural (BIC), un título que daría plena protección a los cines ante su futuro incierto y los catalogaría como espacios culturales.

En el escrito que presentaron a la Delegación Territorial de Cultura del gobierno andaluz recordaron que corresponde a esta delegación “impulsar y tramitar la declaración de los cuatro cines de verano como Bienes de Interés Cultural, con las cautelas, protección e intervenciones públicas que conlleven”.

El propio Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, en un acuerdo institucional, por unanimidad, del pasado 19 de octubre, recogía “instar a la Junta de Andalucía a la declaración de Bien de Interés Cultural tanto a los cines de verano que actualmente tenemos en la ciudad de Córdoba, como a la colección acumulada por Martín Cañuelo a lo largo de su vida; asegurando así el uso de los bienes muebles e inmuebles que durante años protegió y suponen un valor etnográfico histórico de Córdoba que salvaguardar”. Por ahora, no hay respuestas.