Primeras opciones a premio en el ecuador del CNAF

Hay algunos vislumbres que se nos asientan una vez concluidos los dos primeros días del Concurso de Opción a Premio y que procuraremos aclarar en estas líneas en cuanto a la percepción de lo contemplado en el día de ayer.

La guitarra del onubense Martín Fayos Limón, muestra la calidad de esta tierra en lo que concierne a la sonanta. Dijo Paco de Lucía de El Niño Miguel, el magnífico y desaparecido cantaor onubense, tal vez de una manera hiperbólica, que era el mejor guitarrista que había conocido. Se conservan grabaciones del guitarrista con tres y dos cuerdas sin desentonos, lo cual habla de su gran destreza en su deambular por las calles, hundido física y moralmente. Le había precedido Manolo de Huelva, el cual dio nombre a uno de los Premios del Concurso, Juan Carlos Romero es uno de tantos intérpretes de calidad que atesora aquella tierra.

La bailaora Lucía La Bronce tuvo en dos de sus interpretaciones a la gran Rosario Toledo en su asesoramiento. La farruca fue lo más destacado en su actuación.

Rocío Luna es una cantaora que ha crecido enormemente desde la primera vez que la conocimos a sus diez años hasta convertirse en una excelente intérprete, aunque haya tenido que superar claras injusticias, como es el caso de Desencaja que tuvimos ocasión de presenciar en el Teatro Villamarta de Jerez hace trece años. Es una firme realidad.

21 NOVIEMBRE FASE DE OPCIÓN A PREMIO

1. GUITARRA

FAYOS LIMÓN, MARTÍN (Niño Martín)

Acompañamiento: Cante: Armando Mateos.

1º toque solista: GRANAÍNA Autor: Niño Martín.

2º toque solista: SOLEÁ. Título: Siempre. Autor: Niño Martín

Acompañamiento al cante: MALAGUEÑAS Y ABANDOLAO. Título: 'Malagueña del canario'. Autor: Popular. Arreglos: Niño Martín.

2. BAILE

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, LUCÍA (Lucía La Bronce)

Acompañamiento: Guitarra: Miguel Pérez. Cante: Manuel Niño de Gines y Cristina Tovar. Palmas: José Manuel El Oruco.

Primer baile: SOLEÁ (Grupo A). Coreografía: Lucía Fernández La Bronce. Dirección coreográfica: Rosario Toledo.

3. GUITARRA

FAYOS LIMÓN, MARTÍN (Niño Martín)

Acompañamiento: Baile: Bea Rivero. Cante: Manuel Pajares y Armando Mateos.

Acompañamiento al baile: SEGUIRIYAS Arreglista: Niño Martín. Coreografía: Bea Rivero.

4. BAILE

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, LUCÍA (Lucía La Bronce)

Acompañamiento: Guitarra: Miguel Pérez. Cante: Manuel Niño de Gines y Cristina Tovar. Palmas: José Manuel El Oruco.

Segundo Baile: FARRUCA. Coreografía: Ángel Fariña.

5. CANTE

CRESPILLO LUNA, ROCÍO (Rocío Luna)

Acompañamiento: Guitarra: Rafael Montilla Chaparro. Palmas: Richard Gutiérrez y Alberto Rodríguez Parraguilla.

Cantes: TONÁS (Grupo A), GRANAÍNA (Grupo D), CAÑA (Grupo B) y BULERÍAS (Grupo C) Autor de los cantes: popular.

6. BAILE

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, LUCÍA (Lucía La Bronce)

Acompañamiento: Guitarra: Miguel Pérez. Cante: Manuel Niño de Gines y Cristina Tovar. Palmas: José Manuel El Oruco.

Tercer Baile: ALEGRÍAS (Grupo B). Coreografía: Lucía Fernández La Bronce. Dirección coreográfica: Rosario Toledo.

