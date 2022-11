Finalizaron las sesiones y ahora le compete al Jurado decidir. Es respetable la labor, por más que los espectadores tengamos nuestras propias observaciones. Hoy se hará pública probablemente la deliberación final, y tiempo habrá para reformular el Concurso en diversos aspectos.

Actuó en el primer lugar de la sesión última Alfonso Linares, al cual hemos visto evolucionar desde sus comienzos hasta la culminación de sus estudios de Guitarra Flamenca en el Conservatorio Superior de Música. Intervino a continuación la bailaora granadina Irene Rueda, la cual concita un buen número de adhesiones, según hemos podido escuchar en círculos de aficionados.

Rafael Plantón, Rafa del Calli, sigue la estela de una saga de artistas que de siempre se caracterizaron por un gran sentido del compás. Actualmente pertenece al Ballet Flamenco de Andalucía como cantaor. Es junto con Rocío Luna la esperanza cordobesa en la obtención del premio de cante.

23 NOVIEMBRE FASE DE OPCIÓN A PREMIO

1. GUITARRA

MORENO LINARES, ALFONSO

Acompañamiento: Cante: Eduardo López. Palmas: Jorge del Pino y Fran 'El Califa'

1º toque solista: GRANAÍNA. Título: Etérea. Autor: Alfonso Linares

2º toque solista: MALAGUEÑA Título: luz del Piélago. Autor: Alfonso Linares.

Acompañamiento al cante: CANTIÑAS. Autor: Popular. Arreglos: Alfonso Linares.

2. BAILE

RUEDA MUÑOZ, IRENE

Acompañamiento: Guitarra: Pablo Fernández. Cante: Manuel Pajares y Jesús Flores.

Primer baile: CAÑA (Grupo B). Coreografía: Irene Rueda.

3. GUITARRA

MORENO LINARES, ALFONSO

Acompañamiento: Baile: Manuel Jiménez. Cante: Eduardo López. Viola: Miguel Linares. Chelo: Jorge Muñoz.

Acompañamiento al baile: FARRUCA Autor: Alfonso Linares. Coreografía: Manuel Jiménez.

4. BAILE

RUEDA MUÑOZ, IRENE

Acompañamiento: Guitarra: Pablo Fernández. Cante: Manuel Pajares y Jesús Flores.

Segundo Baile: TANGOS (Grupo C). Coreografía: Irene Rueda.

5. CANTE

PLANTÓN HEREDIA, RAFAEL (Rafa del Calli)

Acompañamiento: Guitarra: Luis Medina. Palmas: Alberto Rodríguez Parraguilla y Richard Gutiérrez.

Cantes: TONÁS CAMPESINAS Y DEBLA (Grupo A), MALAGUEÑA (Grupo D), ROMANCES (Grupo B) y ALEGRÍAS (Grupo C) Autor de los cantes: Rafa del Calli y popular.

6. BAILE

RUEDA MUÑOZ, IRENE

Acompañamiento: Guitarra: Pablo Fernández. Cante: Manuel Pajares y Jesús Flores.

Tercer Baile: SOLEÁ (Grupo A). Coreografía: Irene Rueda.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!