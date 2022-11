Hacia el final la presencia cordobesa

La tercera sesión nos deparó la presencia de un guitarrista mejicano, Daniel Mejía Carcaño, Daniel Mejía. Alguien me hacia una observación sobre el detalle y le recordé que una amiga mía, Lourdes por nombre y mejicana también, presentó una tesis doctoral sobre la seguiriya tiempo ha. La presencia japonesa en otros concursos es una señal desde tiempo atrás de cómo se han rebasado las fronteras nacionales. Daniel Mejía tuvo una actuación bastante digna, máxime si se tiene en cuenta la dificultad en el acompañamiento.

María del Carmen Rivas Aranda, Carmen La Talegona, pertenece a una saga muy conocida en Córdoba, Talegón es un cantaor que se ha curtido en Madrid –en torno al desaparecido Casa Patas, un buen contraste del flamenco madrileño- y ella representa la generación joven que tiene su inicio en la singular María Zamorano, tenida por buena cantaora, y particularmente saetera.

Juan José Navarro Callejo, Juan de Mairena, ha adoptado un nombre que dice algo de su origen a la par que nos trae resonancias machadianas. Es buena escuela la de Mairena del Alcor, con antecedente como los Mairena –Antonio a la cabeza-, Calixto Sánchez y Cástulo más recientemente. Las gentes paisanas, con derecho al alfabeto, lo llaman sin esdrújula. Dejó un buen sabor de boca Juan de Mairena.

Hoy será la última sesión, tras la cual conviene una reflexión serena en torno al Concurso y su futuro.

22 NOVIEMBRE FASE DE OPCIÓN A PREMIO

1. GUITARRA

MEJÍA CARCAÑO, DANIEL

Acompañamiento: Cante: José 'El Pechuguita'

1º toque solista: SOLEÁ. Título: Roble. Autor: Daniel Mejía.

2º toque solista: TARANTA Título: Entelequia. Autor: Daniel Mejía.

Acompañamiento al cante: TIENTOS. Autor: Popular. Arreglos: Daniel Mejía.

2. BAILE

RIVAS ARANDA, MARÍA DEL CARMEN (Carmen La Talegona)

Acompañamiento: Guitarra: Alejandro Moreno. Cante: Al-Blanco y José Manuel Fernández. Palmas: Adrián Santana

Primer baile: SOLEÁ (Grupo A). Coreografía: Carmen La Talegona y Adrián Santana

3. GUITARRA

MEJÍA CARCAÑO, DANIEL

Acompañamiento: Baile: Sergio Aranda. Cante: José 'El Pechuguita' y Manuel 'Niño de Ginés'. Palmas: Emilio Castañeda

Acompañamiento al baile: ROMANCE Autor: Popular. Coreografía: Sergio Aranda.

4. BAILE

RIVAS ARANDA, MARÍA DEL CARMEN (Carmen La Talegona)

Acompañamiento: Guitarra: Alejandro Moreno. Cante: Al-Blanco y José Manuel Fernández. Palmas: Adrián Santana

Segundo Baile: GARROTÍN (Grupo D). Coreografía: Carmen La Talegona y Adrián Santana.

5. CANTE

NAVARRO CALLEJO, JUAN JOSÉ (Juan de Mairena)

Acompañamiento: Guitarra: Francis Gómez. Palmas: Roberto Jaén y Dani Bonilla

Cantes: CAÑA (Grupo B), GRANAÍNA Y MEDIA (Grupo D), SEGUIRIYAS (Grupo A) y BULERÍAS (Grupo C) Autor de los cantes: popular.

6. BAILE

RIVAS ARANDA, MARÍA DEL CARMEN (Carmen La Talegona)

Acompañamiento: Guitarra: Alejandro Moreno. Cante: Al-Blanco y José Manuel Fernández. Palmas: Adrián Santana

Tercer Baile: TANGOS(Grupo C). Coreografía: Carmen La Talegona y Adrián Santana.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!