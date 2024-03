'El evangelio según Mateo' y 'Espartaco' como proyecciones especiales en la Filmoteca para Semana Santa

La Filmoteca de Andalucía, con sede en Córdoba, ha programado dos películas para este martes y este miércoles, los únicos días que este edificio estará abierto en Semana Santa. Debido a las inclemencias meteorológicas, acudir a estas proyecciones se convierte en una alternativa de ocio para el público adulto.

Este martes se podrá ver El evangelio según Mateo. En clave neorrealista pero sin apartarse del texto bíblico, el siempre polémico y poliédrico Pier Paolo Pasolini, cristiano y comunista, realiza un cercano retrato de Jesús de Nazaret.

La segunda y última película que se proyectará esta semana, coincidiendo además con el final de la programación del mes de marzo, será Espartaco, de Stanley Kubrick. Espartaco, un esclavo de la región de Tracia, obligado a realizar trabajos forzados como otros tantos compañeros, es comprado por Batiato y lo instruye para ser un auténtico gladiador. Tras semanas de entrenamiento para matar en la arena, lidera una rebelión de los gladiadores. Mientras se mueven de una ciudad a otra su número aumenta, pues se le van uniendo nuevos esclavos liberados. Bajo su mando intentarán llegar al sur de Italia, donde tienen previsto embarcararse para volver a sus hogares.

Ambas proyecciones comenzarán a las 19:00.

