Salvador Fuentes dice que acudirá ante el juez por el Crazy World pero no aceptará la “coacción”

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el concejal Salvador Fuentes (PP) ha señalado que dará las oportunas explicaciones ante el juez si así lo estima sobre la no autorización del festival juvenil Crazy World, aunque advierte de que “esto no se tata de que nosotros aceptemos la coacción porque suponga un daño para un Gobierno que tiene que cumplir con su responsabilidad”.

La promotora de Crazy World dice que Urbanismo le ofreció una nueva fecha en mayo en el Centro de Convenciones

En declaraciones a los periodistas, Fuentes se ha referido a la demanda por un delito de prevaricación que han interpuesto contra él los promotores de Crazy World, un festival para miles de personas previsto para el 11 de febrero en El Arenal y al que Urbanismo denegó la licencia 48 horas antes de su celebración.

El concejal ha señalado que, dado que esta empresa “ha entendido que la vía judicial es la oportuna”, el Gobierno municipal irá a darle explicaciones al juez, y lo hará acompañado de los agentes de Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil que firmaron el informe en el que cual Urbanismo se amparó para no autorizar la celebración del festival, que sí tenía aprobado el informe técnico.

“Yo prefiero darle explicaciones al juez o a la jueza antes que lamentar una tragedia o tener que dar una mala noticia, porque la decisión se ha tomado con todos los informes técnicos oportunos”, ha dicho Fuentes, que ha defendido que la decisión tomada “fue bastante responsable”.

“Yo estoy aquí para tomar decisiones, no para ponerme de canto, y lo que hemos hecho es anteponer el interés general y la seguridad de los ciudadanos al interés particular o de negocio, que puede ser legítimo”, ha aseverado el concejal, que reconocido que desconoce si hay atestados que respalden el informe porque a él no le corresponde conocerlos. El informe denunciaba que en la fiesta de septiembre había habido “numerosas llamadas a la Guardia Civil informando de jóvenes cruzando la autovía A-4 para acceder y salir del recinto”.

En este ámbito, ha insistido en que el informe policial desaconsejaba celebrar el evento por razones que “son muy preocupantes”. “¿Qué hubiese pasado si yo desatiendo al informe, autorizo el festival y me encuentro con un problema a las 4 de la mañana de un niño atravesando la autovía? ¿Quién le da el pésame a la madre?”, se ha preguntado Fuentes, que ha reconocido que el Gobierno no está muy acostumbrado a este tipo de fiestas con djs. “Tenemos que evolucionar y adaptarnos a los nuevos tiempos”, ha concluido, recordando que no se va a hablar más de este asunto salvo en los juzgados.