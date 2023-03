Crazy World dice que Urbanismo le ofreció una nueva fecha en mayo en el Centro de Convenciones

La promotora del festival Crazy World, que ha demandado al presidente de la Gerencia de Urbanismo por suspender el festival el pasado mes de febrero, trabajaba en las últimas semanas en una nueva fecha el 13 de mayo en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) de Córdoba, que, según aseguran, también volvió a ser suspendida días después del ofrecimiento.

Según fuentes de la promotora, tras la suspensión del festival el pasado mes de febrero, han mantenido varias reuniones con Urbanismo para evitar la cancelación definitiva del evento y, entre las opciones que les dio la gerencia, estaba la celebración de Crazy World el 13 de mayo en el CEFC, un espacio que se inaugura para grandes eventos musicales justo el fin de semana anterior con el Filigrana Fest.

Las mismas fuentes explican que llegaron a ir al CEFC para estudiar su viabilidad como espacio para acoger el festival, del que se han vendido 5.000 entradas, y que también valoraban la posibilidad de hacerlo en El Arenal, en los terrenos municipales. Finalmente, según cuentan, optaron por el CEFC y comenzaron a preparar esta nueva cita en este emplazamiento municipal, por cuyo alquiler tendrían que desembolsar “10.000 euros” (frente a los 2.000 que pagan por el espacio privado de El Arenal donde tenía previsto inicialmente hacerlo).

Sin embargo, según denuncian, el pasado lunes 6 de marzo, la gerente del CEFC les llamó para suspenderles la fecha. “Según ella, como el viernes 12 de mayo empieza la campaña electoral, no se pueden hacer festivales en el centro”, sostienen los empresarios.

Por su parte, fuentes municipales han señalado a este periódico que “no hay nada previsto en el CEFC del 12 al 26 de mayo por tema de campaña electoral”.

“Se va a proponer a la Junta Electoral que allí pueda celebrar cualquier partido actos de campaña. Y ese es el motivo por el que se ha dejado libre de eventos en ese período”, han señalado las fuentes consultadas.

