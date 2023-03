Loquillo y Miguel Campello estrenarán los conciertos de gran formato en el Centro de Convenciones

El músico y compositor Loquillo y el artista Miguel Campello serán dos de las primeras figuras que inaugurarán los conciertos de gran formato en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) de Córdoba. Lo harán como cabezas de cartel del Filigrana Fest, un evento que se celebrará del 5 al 7 de mayo.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado este miércoles la adaptación del Centro de Ferias y Convenciones para la música de gran formato. Para ello, la primera gran cita será el Filigrana Fest, coordinado por la empresa Provenue. “Es la primera prueba de fuego para que este tipo de eventos lleguen a Córdoba”, ha expresado Bellido.

Bellido ha resaltado la importancia de que empresas como Provenue decidan apostar por Córdoba y este tipo de centros para realizar eventos de mediano y gran calibre. “Es nuestra primera gran cita, esperamos que sirva para que haya muchas más. También debemos agradecer que estos festivales quieran venir a nuestra ciudad, dado el espacio que tenemos”, ha señalado Bellido.

Por su parte, el director de la empresa coordinadora, Javier Lacunza, ha mencionado diversos aspectos favorables del espacio donde se realizará el evento. “Es una prueba de fuego para la nueva infraestructura, nos servirá para determinar la rentabilidad de todo lo asociado a los centros multiusos” ha dicho Lacunza.

Por último, el director ha desvelado la programación del festival y confirmado los artistas programados a excepción de un “invitado especial” que no ha querido desvelar por el momento. El primer día, el festival se estrenará con la actuación de Loquillo, siendo la temática de la primera fecha el rock. El segundo día lo protagonizará exclusivamente la música urbana, con la participación de 10 artistas invitados. El tercer y último día está centrado en el flamenco, aunque esta vez mezclado con otros géneros musicales como el pop o la música urbana.

La programación confirmada del Filigrana Fest es la siguiente:

Por último, Lacunza ha concluido, sobre la adaptación de este espacio y la llegada de este tipo de eventos, que “la música acaba siempre haciéndose un hueco y coloniza espacios que no están diseñados para ella”. “Esperemos este sea también el caso” ha deseado el promotor.

Toda la información sobre el evento (precios, compra y venta, artistas y fechas) están detallados en su página web: filigranafest.com

