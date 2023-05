Los comerciantes ambulantes denuncian “acoso, persecución policial y discriminación” desde el Ayuntamiento

La Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor) ha salido este miércoles a la calle a reivindicar “las promesas incumplidas” por parte del Ayuntamiento de Córdoba, al que también ha acusado de permitir situaciones de “acoso, persecución policial y discriminación” contra el colectivo.

El presidente de Comacor, Antonio Torcuato, ha denunciado la ausencia de convenio con el colectivo de venta ambulante en Córdoba, así como “el acoso” recibido por parte de los “placeros” (policías locales dedicados a la regulación de los mercadillos) y el “incumplimiento” por parte del Ayuntamiento a la hora de tramitar las nuevas ordenanzas, todo lo que que, a su juicio, “sigue causando múltiples problemas”.

En este ámbito, Torcuato se ha referido al fallecimiento de un comerciante y la posterior pérdida de su licencia, que ha dejado a su, padre, viuda e hijos “sin nada de lo que vivir”. Según Manuel Maya, padre del fallecido, el Ayuntamiento de Córdoba le pidió “de buena fe” a la familia que le mandará el certificado de defunción. “Al recibirlo, van y extinguen su licencia. No podemos permitir que se deje a una familia sin ingresos. ¿Qué les doy yo de comer a mis nietos?”, ha lamentado Maya.

Por su parte, Antonio Torcuato ha afirmado que la situación “ha alcanzado un extremo inadmisible” y ha hecho hincapié en “el acoso y persecución” que atraviesa su gremio por parte de la policía. “Nos sentimos acosados por el ayuntamiento y por los placeros. No quieren al comercio ambulante. Nosotros nos ganamos la vida con dignidad y pagamos nuestros impuestos, no somos delincuentes. Han sido los peores cuatro años desde que estamos trabajando”, ha asegurado.

El presidente de Comacor ha insistido en que la manifestación no va a quedarse en algo puntual, ya que “hoy estaban en el Ayuntamiento una milésima parte de los compañeros”.

A partir del lunes, ha dicho, “serán muchos más”. “Llenaremos las calles de furgonetas y no pararemos hasta recuperar las licencias, conseguir unas ordenanzas justas y recibir un trato digno”, ha afirmado al respecto.

Por último, Torcuato ha hecho un llamamiento al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para que “meta su mano en el asunto”. “Moreno habló de que no se permitiera el racismo y el acoso contra el colectivo gitano. ¿Dónde está ahora Juanma Moreno? Le pedimos ayuda y que ponga mano en esto”.

