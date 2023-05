Los pensionistas cordobeses denuncian que el 30% cobra por debajo del umbral de la pobreza

Manifestantes de la plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones han convocado este lunes una concentración frente al Ayuntamiento donde se han concentrado por la defensa de las pensiones “dignas”, contra la brecha salarial y ante el deterioro del casco histórico en relación con el crecimiento del turismo.

El coportavoz de la plataforma ciudadana por la defensa del sistema público de pensiones, José Villamor, ha afirmado que el objetivo de las manifestaciones es que “todos tengamos pensiones dignas” y que “si no nos movilizamos, no conseguiremos nada. En córdoba los salarios son bajos y hay una brecha salarial importante. Queremos que las pensiones no contributivas alcancen los 800 euros y las contributivas los 1.080 euros”, ha afirmado Villamor.

Villamor ha hecho hincapié en la brecha salarial, afirmando que “el 30% reciben pensiones que están por debajo del umbral de la pobreza, ya que no superan los 800 euros. Esto afecta sobre todo a las mujeres”. Aunque el coportavoz también ha incidido en que solo un 32,5% de las pensiones superan el salario mínimo, el resto está por debajo de los 1.080 euros.

El correpresentante de la entidad también ha añadido que “creen en que el sistema público de pensiones es sostenible, aunque lo han utilizado para gastos impropios. Las oficinas de la seguridad social son un auténtico desastre, tardan demasiado (…) También queremos que haya una auditoria de las cuentas de la seguridad social, se han llegado a comprar aviones con cotizaciones sociales”, ha añadido Villamor, que se ha escudado de nuevo en el lema de la manifestación alegando que no tiene que ver con el partido que esté en el Ayuntamiento, “Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”.

Por su parte, la coportavoz, Amalia Pedraza, ha reivindicado que con lo cerca que están las elecciones, la ciudadanía tiene la oportunidad de reivindicar lo que necesita. “Solo hay dos vías: la calle y las urnas. Con las elecciones tan cerca tenemos que ir a saco a defendernos. Votar es defenderse”, ha incidido.

Respecto a la ruta de Patios, Pedraza ha explicado que, aprovechando estas fechas tan relevantes para Córdoba, hacer una “ruta de Patios” en la que se repasaran los problemas que vive la ciudad y abordar cuestiones como: la brecha de género, los índices de pobreza, el incumplimiento de la reforma laboral o las condiciones dignas de trabajo.

“¿Cómo que la gente no quiere trabajar? La gente quiere trabajar con condiciones dignas. Salarios y pensiones dignas van de la mano, una depende de la otra. Que no me vengan a decir que no hay dinero en la seguridad social, que no la utilicen para otras cosas (…) Es bueno que la gente visite los patios, el Casco necesita otro tipo de turismo. Está echando a la gente de sus casas mientras que hoy, en Córdoba, hay 20.000 viviendas vacías”, ha concluido Pedraza.