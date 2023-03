La promotora de Crazy World denuncia al presidente de Urbanismo por suspender el festival

Los promotores del festival Crazy World, un festival para miles de personas previsto para el 11 de febrero en El Arenal y al que Urbanismo denegó la licencia 48 horas antes de su celebración, han denunciado al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, el concejal Salvador Fuentes (PP) por un delito de prevaricación.

En la demanda, a la que ha tenido acceso este periódico e interpuesta en el Juzgado de Instrucción de Córdoba, relatan que la empresa ya celebró en septiembre de 2022 un festival en el mismo recinto y que éste concluyó “sin ningún tipo de incidencias”. “Es más, el presidente de la Gerencia de Urbanismo llamó telefónicamente a uno de los representantes para felicitarle por lo bien que había salido todo”, exponen en el escrito. De este modo, el 19 de diciembre, solicitaron una nueva licencia para celebrar otra edición del festival el 11 de febrero, que se tramitó siguiendo los cauces habituales.

Siempre según la denuncia, el 6 de febrero, a falta de cinco días para la celebración del festival, la jefa de la Oficina de Licencias de la GMU notificó vía email de que el proyecto había cumplido con los pormenores técnicos. “Ya tenemos informe técnico favorable. Estaba esperando que el secretario informara la hora y ha contestado que hasta las 4 como el año pasado”, escribió la técnica responsable en un correo que adjuntan a la denuncia.

Sin embargo, dos días después, el 8 de febrero, se cuenta que los promotores recibieron una resolución de Urbanismo que denegaba la autorización y se ordena a una patrulla que acudiera al recinto para impedir que la organización siguiera montando las carpas y escenarios del festival. La querella remarca que la suspensión se amparaba en informes de Policía Local y Nacional que advertían de varias incidencias que afectaron gravemente a la seguridad vial y ciudadana en la edición de septiembre de 2022.

No obstante, según el denunciante, dichos informes -que fueron filtrados a la prensa- no existen con anterioridad a esta solicitud ni constan en el expediente administrativo, ni se tiene “constancia de ellos en la Gerencia e Urbanismo a la fecha de la denegación”.

De este modo, entienden los empresarios que la resolución denegatoria fue “ilegal e injusta a sabiendas” por parte de Urbanismo y esgrimen que “el motivo de fondo” estaba en la coincidencia del festival con el partido de fútbol entre el Córdoba y el Real Madrid Castilla, sin que se previera una “dotación extraordinaria de policía para ambos eventos”.

“No consta en el expediente administrativo informe ninguno desfavorable de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni tampoco consta notificación alguna ni a policía local, ni a policía nacional para que presenten informes”, señala la denuncia, que expone que, a pesar de haber solicitado dichos informes hasta en cuatro ocasiones en el último mes, no se les ha dado traslado de los mismos.

Por todo ello, entienden los querellantes que el presidente de Urbanismo ha incumplido la legislación vigente que establece las condiciones para celebrar espectáculos recreativos de carácter ocasional y extraordinario, dado que la empresa habría cumplido “escrupulosamente” los requisitos y documentación requeridos.

Para los promotores del Crazy World, esta “arbitraria e injusta resolución administrativa” les ha causado “innumerables perjuicios económicos, que han cuantificado en una ”pérdida de 150.000 euros aproximadamente“.

Por todo ello, piden al Juzgado de Instrucción que abra un procedimiento penal contra el presidente de Urbanismo y “cualesquiera otras personas que pudieran estar implicadas”.

Tras recibir la denuncia, este periódico intentó contactar sin éxito con el concejal de Urbanismo Salvador Fuentes durante la tarde del jueves.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!