Urbanismo suspende in extremis la fiesta universitaria de este sábado en El Arenal

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba ha suspendido la celebración del festival Crazy World, una fiesta universitaria prevista para este sábado en El Arenal y para la que se han vendido ya miles de entradas.

Desde la Gerencia se ha remitido a los periodistas el informe final que acuerda suspender la celebración de la fiesta Crazy World al advertir los reparos de Policía Local y Policía Nacional que indican que “no se considera idóneo el lugar previsto por la organización”.

Entre otras cuestiones, esgrime el informe que uno de los motivos para suspender el festival es su coincidencia con el partido de fútbol del Córdoba CF y el Real Madrid Castilla, que tiene lugar también el sábado a las 19:00, y cuya coincidencia “pone en grave riesgo la seguridad vial y la seguridad ciudadana”, según el documento.

Además, se valora como negativo una serie de incidencias que los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado detectaron en la última edición del festival Crazy World, celebrada en septiembre del año pasado. Entre ellas, la falta de iluminación y delimitación en la zona de estacionamiento y en los accesos al festival, así como numerosas llamadas que hubo a la Guardia Civil informando de jóvenes cruzando la autovía A-4 para acceder y salir del recinto.

También aseguran Policía Local y Policía Nacional que las condiciones de la zona, aislada y sin luz, unida al consumo de alcohol y estupefacientes eran “proclives a la comisión de delitos, fundamentalmente los relacionados con el patrimonio y la libertad sexual”.

La organización de Crazy World esperaba reunir a unas 6.000 personas este sábado en su festival en Córdoba.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!