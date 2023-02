El alcalde confirma la suspensión de Crazy World y la promotora anuncia “acciones penales”

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha confirmado este viernes que no se va a celebrar el festival Crazy World, previsto para este sábado, y al que Urbanismo denegó la licencia tras recibir un informe de Policía Local y Policía Nacional. En la práctica, Bellido ha venido este viernes a certificar que no habrá festival, dado que la empresa promotora estaba intentando convencer a Urbanismo para que autorizaran su celebración, planteando un cambio de horario y contratado más seguridad.

Los organizadores del festival Crazy World defienden que lo fecharon antes que el partido de fútbol

El alcalde, sin embargo, ha señalado a preguntas de los periodistas que “no hay suspensión, porque nunca ha habido licencia”, y ha recordado que, aunque los técnicos de la Gerencia de Urbanismo han estado trabajando “con el mejor de los ánimos” con los organizadores, el informe de las fuerzas de seguridad ha sido determinante.

Así, ha remarcado que tanto Policía Nacional como Policía Local señalaban en el citado informe que en la anterior fiesta Crazy World, celebrada en septiembre, hubo “muchos problemas”. Entre ellos, cita que hubo llamadas a la Guardia Civil por jóvenes cruzando la autovía, “posibles atropellos” en otras zonas aledañas y que el informe apuntaba a que la falta de iluminación “podría llevar a que se cometan delitos contra el patrimonio y la libertad sexual”.

“Podría haber ocurrido algo peor que no se celebre un festival, podría ser peor si a lo mejor lo celebramos con esas condiciones”, ha dicho el alcalde, que ha puntualizado que la empresa promotora había solicitado licencia para celebrar su fiesta en un sitio privado. “Con esos antecedentes, no había garantía por parte de la fuerzas de seguridad y con ese informe, Urbanismo no ha dado la licencia”, ha zanjado.

El alcalde ha reconocido que “con más tiempo, se podría haber acogido con unas condiciones mejores, con mejor iluminación o seguridad”, y que, “por las dos partes, tendríamos que haber sido más ágiles” en la tramitación del festival. La tramitación en este tipo de eventos suele seguir la misma vía que ha seguido Crazy World, con una solicitud inicial que requiere de informes que, con posterioridad, den luz verde al proyecto.

La promotora estudia iniciar acciones penales por un presunto delito de prevaricación

Poco después de las declaraciones del alcalde, la promotora de Crazy World ha lanzado un segundo comunicado, en el que anuncia que está estudiando la posibilidad de emprender acciones penales frente a los responsables políticos tanto de la Gerencia de Urbanismo como de la Policía Local, así como los funcionarios públicos actuantes, por “presunta comisión de un delito de prevaricación por entender que la resolución denegatoria, amparada según la GMU por un informe de Policía Local y Policía Nacional, es arbitraria a sabiendas de su injusticia”.

Además, aseguran que, consultadas fuentes policiales, éstas indican que “es posible que por parte del responsable de la Policía Local se ordene una dotación extraordinaria” de agentes para velar por la seguridad de Crazy World, algo que, “es una práctica habitual en Córdoba cuando coinciden diferentes eventos”. “De hecho, según nos indican desde la GMU, de ser así autorizarían el evento. Rogamos que se proceda de tal modo”, señala el comunicado, facilitado a este periódico, y en el que afirman que este viernes se han personado en la Comisaría de Policía y en la Gerencia de Urbanismo, sin que los hayan recibido.

“¿Esta es la solución? ¿Jugar con la ilusión de miles de personas? ¿Arruinar la imagen de nuestra ciudad? ¿Esta son las facilidades que se le da a los jóvenes empresarios a trabajar en Córdoba?”, se pregunta la organización de Crazy World, que señalan que ni el concejal de Seguridad, Miguel Ángel Torrico , ni el alcalde, “han tenido ninguna voluntad política de solucionar un problema que es suyo”.

A pesar de la negativa de Urbanismo, ratificada por el alcalde este viernes, desde Crazy World piden paciencia a quienes han comprado la entrada, sin aclarar cuando y cómo se procederá a la devolución del importe.

Hacemos Córdoba califica de “chapuza” la gestión del festival Crazy World

Por su parte, la confluencia de izquierdas Hacemos Córdoba, de la que forman parte IU, Podemos, Verdes Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, ha calificado de “chapuza” la gestión que ha hecho el gobierno municipal, con su alcalde al frente, con respecto al festival Crazy World.

Desde la confluencia han insistido en un comunicado que “este es un ejemplo más de la falta de gestión e improvisación en la toma de decisiones, que se ha visto reflejada durante los 4 años de mandato. Mucha foto, mucho marketing, 2,3 millones de euros en asesores pero la realidad es que gestión, 0”.

Desde Hacemos Córdoba “no entienden que se suspenda un evento a dos días de celebrarse, habiendo invertido esta empresa cordobesa miles de euros en su organización y, al parecer, contando con el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo y habiendo concretado la fecha mucho antes de la prevista para el partido del Córdoba”.

Desde la coalición tampoco comprenden que “para estos eventos esgriman problemas de seguridad por su celebración junto a un evento deportivo y no se den cuando habitualmente coinciden partidos del equipo de nuestra ciudad con la Feria de Nuestra Señora de la Salud”.

Desde la confluencia han querido avanzar que, a través de los grupos municipales de IU y Podemos, solicitarán todo el expediente para “conocer si realmente era necesaria la suspensión del festival y, en el caso afirmativo, por qué no se hizo antes de que la empresa vendiera las entradas e invirtiera miles de euros”.