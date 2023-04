El juez considera “impertinentes” las peticiones de Dorado de que testificara el alcalde en el caso Infraestructuras

El titular del Juzgado de Instrucción número dos de Córdoba, Arturo Vicente, considera “impertinentes” las “diligencias” propuesta por el concejal David Dorado para que declaren como testigos el alcalde, José María Bellido, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico. Dorado reclamaba su testimonio por ser los firmantes de dos contratos del año 2013 que investiga el juzgado en el marco del conocido como segundo caso Infraestructuras, que alude a un supuesto amaño de expedientes en el servicio de alumbrado público.

El juez señala que “baste señalar que la simple existencia de la contratación directa, sin previa oferta pública, no extraña ilegalidad alguna. Por ello entendemos que no tiene sentido ni utilidad alguna -de hecho, nada se justifica en el escrito de solicitud- traer a la causa el testimonio de quiénes, en nombre de la entidad pública, en este caso, el Ayuntamiento de Córdoba, firmaron los contratos que se citan en el mencionado escrito, personas éstas que -no puede ser de otro modo-, como firmantes de los mismos, no van a aportar dato alguno que ilustre de la ilegalidad de la contratación”.

David Dorado se refiere a dos contratos que firmaron Bellido y Torrico sobre alumbrado público en 2013, cuando eran concejales del equipo del exalcalde José Antonio Nieto. Los dos expedientes se firmaron con una de las empresas que están siendo investigadas por el juez en este segundo caso.

Además, el concejal también reclamó una investigación sobre un contrato reciente, el del suministro eléctrico de la Feria de Córdoba, que ha sido dirigido por el funcionario investigado en esta causa. El contrato se adjudicó el mes pasado. El juez también rechaza la petición de Dorado, ya que considera que el funcionario “puede seguir desarrollando sus funciones en el Ayuntamiento de Córdoba pese a la apertura de un expediente disciplinario. Es algo que resulta absolutamente irrelevante para nuestra investigación y completamente ajeno al objeto de estas diligencias previas”.

El magistrado, en el auto, firmado este mismo lunes, también acepta la personación del Ayuntamiento de Córdoba en la causa. A la vez, rechaza la del funcionario investigado en el primer caso Infraestructuras, que había solicitado estar presente en esta causa al considerarse víctima de lo que se investiga. El juez lo rechaza, considerando que a lo que alude son a presiones y amenazas de los investigados, y en absoluto a nada de lo que se referencia en las diligencias.

Este caso proviene de la denuncia que en su día presentó el concejal David Dorado cuando era delegado de Infraestructuras contra el funcionario jefe del servicio de Alumbrado Público. La Fiscalía apreció indicios de delito y elevó el caso al decanato, que asignó el caso a Instrucción dos. Lejos de sobreseer la causa, el magistrado ha seguido adelante con la investigación y cita a dos testigos, al funcionario de Alumbrado Público denunciado y a otros ocho empresarios más.

La instrucción va a coincidir en el tiempo con la del primer caso Infraestructuras, por la que fue detenido el propio David Dorado, además de su excoordinadora general, otro funcionario (el jefe de Colegios y Mantenimiento de edificios municipales) y una decena de empresarios. David Dorado está llamado a declarar como investigado ante el juez de Instrucción número cuatro el 17 de mayo, un día antes. Es decir, el caso seguirá vivo en plena campaña electoral.

En este segundo caso, David Dorado denunció la existencia de una presunta trama en alumbrado público donde, según su acusación, un funcionario preparaba pliegos de contratación para que solo unas pocas empresas pudieran optar a ellas. Además, en la denuncia se aludía a testimonios de otras empresas que no podían participar en los procedimientos.