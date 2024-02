Eva Álvarez Donoso: cuando ser magistrada de adscripción territorial te impide ser decana de los jueces

El pasado 4 de octubre, los jueces de Córdoba eligieron como decana a Eva Álvarez Donoso. A la votación acudió el 75% de los togados en ejercicio -28 de 37- y 17 apostaron por ella mientras que 11 votaron a favor del juez titular de Primera Instancia número 4 de Córdoba, Álvaro Carbonell. Donoso es, actualmente, jueza de adscripción territorial en el mismo juzgado que Carbonell. Sin embargo, su condición de adscripción territorial ha echado por tierra, hasta el momento, el resultado de aquellas elecciones.

Una vez formulada el acta de los comicios, fue remitida a la Sala de Gobierno, quien la envío al Consejo General del Poder (CGPJ) para su aprobación, pero no fue así. El órgano de gobierno de los jueces declaró el 8 de noviembre de 2023 que la elección de Donoso no fue “ajustada a derecho” en base a lo dispuesto en los artículos 72 y 74 del Reglamento 1/2000, de 26 de julio de 2000, de los Órganos de Gobierno de los Tribunales y del acuerdo de la Comisión Permanente de 27 de mayo de 2021, en el que considera que “los jueces de adscripción territorial no son elegibles como decanos”.

El fondo de la cuestión está en que la normativa actual impide que estos jueces sean decanos, ya que no son titulares de ningún juzgado y están sujetos a cubrir vacantes o reforzar determinados órganos, aunque siempre dentro de la misma provincia. Así lo entiende hasta ahora el CGPJ. El acuerdo del 8 de noviembre fue remitido al al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) y al juez decano en funciones de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, con el objeto de dejar sin efecto lo acordado en las elecciones de octubre. Cabe señalar que estos comicios se llevaron a cabo después de que Pareja fuera elegido nuevo magistrado de la Audiencia Provincial de Córdoba, causando baja en el juzgado de lo Penal número 3 y como decano de Córdoba.

Después de esa resolución del CGPJ, la jueza presentó un recurso de reposición contra la misma; escrito que fue desestimado el pasado 24 de enero. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, la jueza puede interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en un plazo de dos meses, contados desde el día siguienteal de la notificación de esta, sin perjuicio de cualquier otro que puedaestimarse procedente.

Hasta el momento permanece como decana en funciones Ana María Relaño, del Juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba.

Este periódico se ha puesto en contacto con Eva Álvarez Donoso, quien ha declinado realizar declaraciones.