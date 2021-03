Más rifles y escopetas: crece el número de armas de caza en Córdoba

La caza no está en crisis. O al menos, los permisos de armas para cazar en la provincia de Córdoba están al alza. En 2021, según los datos aportados por el Gobierno a preguntas de Compromís, en la provincia de Córdoba hay licencia para usar 154 armas más que en 2020.

Ahora mismo, el Ministerio del Interior ha dado permiso a los cordobeses para la posesión y uso de un total de 89.740 armas de caza. De ese total, 12.991 son rifles (fundamentalmente usados para caza mayor) y 76.749 son escopetas. Al contrario de lo que pudiera parecer, son más permisos que los que había el año anterior.

Compromís ha preguntado además por los accidentes de caza vinculados al uso de estas armas de fuego. Así, según los datos del Ministerio del Interior, el año pasado solo consta un accidente en la provincia de Córdoba. Eso sí, el incidente se saldó sin heridos, según las cifras oficiales.

En España, el año pasado murieron tres personas por disparos accidentales en una cacería. Los hechos ocurrieron en Cuenca, Ourense y Valencia.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!