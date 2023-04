Pedaleando contra el cambio climático sobre un asfalto no suficientemente mojado

Una treintena de personas ha participado este sábado en una bicifestación para concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de tomar medidas urgentes que mitiguen los efectos de la crisis climática. Lo han hecho recorriendo un asfalto mojado por la débil lluvia, que ha dejado una cantidad de agua claramente insuficiente para los problemas de la sequía que afectan al país y a la provincia.

De hecho, poco antes de comenzar el pedaleo, alguno de los participantes en la bicifestación reconocía que ojalá hubiera llovido tanto que se hubiera tenido que aplazar la bicifestación a otro día. No ha sido así. La lluvia cesó antes de las hora convenida para esta acción, convocada por hasta 44 entidades de Córdoba entre las que se incluyen colectivos ecologistas, sociales y asociaciones vecinales, y que coincide con el Día de la Tierra.

Los dos portavoces, Miguel Blázquez y Beatriz Rojo, han remarcado que “no es un buen día para la tierra aunque hayan caído cuatro gotas”, una lluvia que no va a mitigar los efectos de la acción humana, que está “esquilmando los recursos de la tierra”. “No podemos tener un crecimiento infinito en un planeta finito”, ha indicado Blázquez, que ha pedido a la ciudadanía que tome conciencia sobre lo que está ocurriendo.

También a los partidos, tras pedir que se planteen medidas diferentes a las que se han hecho en Córdoba en este mandato. En este ámbito, Beatriz Rojo ha lamentado que todavía haya “quien no se ha enterado todavía de que estamos en situación de emergencia” y que “las medidas no se tomen hasta que no se le ven las orejas al lobo”.

De hecho, ambos han manifestado su temor a que la cuestión ecológica sólo vaya a entrar en la campaña para que sea utilizada políticamente. “Dudamos de que vaya a ser tratado con seriedad, nos tememos que se usará como una tapadera para no hablar de otras cosas”, ha indicado Rojo. Blázquez, por su lado, ha señalado que la intención de los colectivos ecologistas es reunirse con todos los partidos para que firmen un documento que valga como declaración de intenciones.

La bicifestación ha partido del Centro de Educación Vial del Paseo de la Victoria, y ha recorrido la República Argentina, Antonio Maura, Costa Sol, para seguir hacia Gran Vía Parque y Arroyo del Moro, continuar hacia La Arruzafilla y El Brillante y bajar hacia el centro por Gran Capitán, continuando hasta terminar en Las Tendilas, donde se ha celebrado un acto.