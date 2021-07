La pandemia se dispara en una veintena de los municipios de Córdoba

Aunque los nuevos casos confirmados en las últimas dos semanas han descendido en un 6% con respecto a las dos semanas anteriores, en 20 municipios de la provincia de Córdoba se ha disparado la pandemia, según los últimos datos oficiales divulgados por el Ministerio de Sanidad. Eso sí, Córdoba ha dejado de ser la provincia española con más incidencia de Covid 19 y también una de las ciudades con más casos. Ahora lo peor está en Barcelona, Zamora, León y Santa Cruz de Tenerife.

Ahora mismo, en Córdoba los municipios con más casos son Pedro Abad, Villanueva de Córdoba, Santaella, El Viso y Cañete de las Torres. Es donde la pandemia ha tenido un crecimiento más explosivo. Se mantiene en niveles muy altos en Bujalance y Espiel, que ya venían de semanas atrás así, y crece también, aunque a menor ritmo, en Peñarroya-Pueblonuevo, Aguilar de la Frontera, Monturque, Montilla, Montoro, Almodóvar, La Carlota, Lucena, Cabra, Doña Mencía, Luque, Posadas, Pozoblanco, Palma del Río y La Rambla.

En cambio, la pandemia ha comenzado a retroceder en 19 municipios de la provincia de Córdoba, según un análisis de datos de la Consejería de Salud y Familias. Es el caso de Puente Genil o Córdoba capital, que hace dos semanas se mantenían en niveles muy altos. También baja la incidencia en Almedinilla, Belmez, Benamejí, Adamuz, Fuente Palmera, El Carpio, Villa del Río o Belalcázar, entre otros.

* Información actualizada con los últimos datos disponibles a 6 de julio.

El aumento de la transmisión entre la población joven al inicio del verano ha disparado las tasas de incidencia en España. El cambio de tendencia ya afecta a 4 de cada 5 grandes ciudades (140 de las 176 con más de 40.000 habitantes) con subidas muy fuertes, donde los contagios se han multiplicado por tres, cuatro, cinco y hasta por diez en apenas dos semanas. Este incremento veloz de la incidencia solo se está registrando en la población entre 10 y 40 años, los grupos de edad más jóvenes donde menos ha llegado la campaña de vacunación, que presentan, a su vez, datos de contagios desbocados.

