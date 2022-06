Padres de colegios sin climatizar en Córdoba sacan a sus hijos al mediodía para esquivar la ola de calor

A temperaturas extremas, medidas extremas. El hartazgo ante las promesas incumplidas ha llevado a que varias asociaciones de madres y padres de centros educativos de Córdoba se hayan planteado sacar a sus hijos del centro allí donde no haya aire acondicionado o climatización.

El primer movimiento lo han dado los padres de una clase del CEIP Mediterráneo, uno de los colegios a los que se les prometió que tendrían climatización nueva este junio. Aunque hay otras dos, la del Abderramán y el Fernán Pérez de Oliva, que estudian tomar la misma respuesta.

Porque, en los tres casos, la medida es una respuesta a la falta de climatización en el centro prometida por el Ayuntamiento de Córdoba. ¿Qué ha ocurrido? Pues en muchos de los casos, se ha producido una falta de comunicación o de diligencia entre las empresas instaladoras (cuyo trabajo se hizo en 2020 y que ahora son las que tiene que activar las máquinas) y las empresas que ha acometido el aumento de potencia, culminado en algunos casos hace unos días, según ha explicado a este periódico Antonio Bueno, de la plataforma SOS Climatización, que aglutina a un docena de centros afectados por los proyectos de climatización no conectados.

Uno de los centros en los que no se ha solucionado este problema es el CEIP Mediterráneo. Así, los padres y madres de la clase de 2º C han decidido que sus hijos abandonen las clases a las 12:00 del medio día este martes 14 de junio, al tiempo que han pedido al resto de clases del colegio que se unan a su malestar por “la mala gestión que ha hecho el Ayuntamiento de este asunto”. El CEIP Mediterráneo estaba en el listado que facilitó el consistorio a finales de mayo con siete centros que, supuestamente, podían conectar las máquinas tras la adaptación de sus sistemas eléctricos.

El Ampa Baleares, la de este colegio, no es la impulsora de la medida, si bien entienden la decisión adoptada por los padres de 2º C, y creen que afectará a otras clases. David, presidente del Ampa, ha criticado la postura del Ayuntamiento, que “desde hace un mes y medio sabe que la climatización en el centro no funciona”. “En mayo lo arrancaron, pero no ha funcionado después. El problema es que falta una pieza. No se entiende por qué en mayo arrancó y un mes y medio después, sigue sin funcionar”, afirma David.

Los padres de 2º C por su parte, han coincidido en denunciar que el sistema de climatización está instalado pero no funciona y ni los ventiladores comprados por la Ampa ayudan a mitigar el resultado de la ola de calor, que mantiene a la provincia de Córdoba en alerta naranja en la jornada de este martes, en la que se podría llegar incluso a registros de hasta 44 o 45 grados junto a la vega del Guadalquivir. La decisión tomada por este grupo de padres cuenta con el apoyo de SOS Climatización y con la plataforma de Ampas Niñ@s del Sur. De igual modo, ambas organizaciones han trasladado su apoyo a los otros dos centros que barajan tomar medidas similares.

Otros dos centros estudian medidas similares

En el caso del Colegio Abderramán, según indica Antonio Bueno, se está a la espera de un autotransformador para poder echar a andar la instalación. Al parecer se le ha pedido a la compañía Elecnor, aunque este lunes aún no había llegado. El caso del Fernán Pérez de Oliva es similar al del CEIP Mediterráno: se ha hecho la obra para aumentar la potencia que permita echar a andar la climatización, pero la empresa instaladora no ha ido todavía a comprobarlo.

En este ámbito, reconoce que el pasado 24 de mayo el Ayuntamiento le hizo un requerimiento a las empresas instaladoras advirtiéndoles que, tanto en el Abderramán como en el Fernán Pérez de Oliva, la empresa Elecnor había terminado las obras de aumento de potencia, y que ya podían conectar las máquinas. En cualquier caso, señala, a fecha de hoy, “la empresa que instaló las máquinas no ha ido”.

Además, hay otros centros con problemas, según señala SOS Climatización, que apunta a que, en el Juan de Mena, las máquinas se arrancan y se paran. Por otro lado, algunas madres del Colegio Noreña han informado a este periódico de que las máquinas de aire están rotas y que ya no se van a cambiar, dado que el Ayuntamiento comunicó que iba a poner el nuevo sistema de climatización, de modo que los niños tendrán que aguantar lo que queda de curso sin aire acondicionado.

Por parte de SOS Climatización han querido resaltar que, si bien los técnicos de la Delegación de Infraestructuras están teniendo un trabajo muy proactivo en los últimos meses para solucionar esta situación, parte de los actuales problemas vienen de la mala gestión que hizo el anterior delegado, David Dorado, que fue cesado de su cargo a finales del año pasado.