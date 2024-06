Montero pide el voto al PSOE para que "Europa siga siendo el faro de igualdad"

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha afirmado hoy en Córdoba en un acto de campaña por las Elecciones Europeas que “cada voto cuenta” este 9 de junio para que “Europa siga siendo un faro de Igualdad en el mundo” y para que “no ganen los pasos atrás, el ruido y la desinformación”. Por ello, ha llamado a votar este domingo al PSOE “para frenar al PP y a la ultraderecha, con quien ha condenado su destino,” así como los recortes en los derechos de las mujeres que trae implícito, y ha defendido un feminismo activo “para equilibrar lo que no era igualdad real entre mujeres y hombres” en un acto en el que han estado presentes colectivos de mujeres cordobesas a tres días de la cita con la urnas.

En el acto 'Más Europa, más feminismo' celebrado en la capital cordobesa en la recta final de campaña junto a la secretaria general del PSOE provincial, Rafi Crespín, y las candidatas a las Europeas Lina Gálvez y Ana Romero, Montero ha cargado contra el PP por “haber condenado su destino a las fuerzas de ultraderecha”, y ha reprochado que el partido de Fejóo “usa a los gobiernos autonómicos que gestiona para confrontar con el Gobierno de España mientras deja que se deteriore la sanidad y la educación públicas”, como sucede aquí en Andalucía con Moreno Bonilla “con un afán privatizador” voraz. “Son malos gestores, porque nunca han tenido más dinero que ahora”, agregó, y puso como ejemplo que eliminaran la subasta pública de fármacos “porque dicen que es ideológica, y que tendrá que ver ahorrar y pagar menos con la ideología”, espetó.

La dirigente recriminó que el PP siga sin reconocer la legitimidad del presidente Sánchez tras la moción de censura y las elecciones posteriores. “Cuando eso ocurre, cuando la oposición no reconoce al presidente es que no cree en la democracia”, y aludió a Aznar “y a sus alumnas aventajadas” por susurrarle permanentemente al líder de la oposición, de quien parafraseó algunas citas, como que “no gobierna porque no quiere, que ahora va a presentar una moción con Junts o que hay una ultraderecha moderada”. Y añadió que “todo ello, para hablar del no programa y seguir con los bulos y difamaciones; esta política no es inocente, tiene a muchos detrás para conseguir la desmovilización de la clase trabajadora, seducirla y jugar con la desesperación”. Por ello, dijo que Feijóo “está luchando por su propia supervivencia”.

Sobre las políticas de Igualdad, ha reafirmado que el feminismo “es la única manera de compensar y equilibrar lo que no era igualdad real entre mujeres y hombres”, y ha defendido que “cada voto es importante para frenar a la ultraderecha” en Europa ante los recortes y retrocesos que persigue en lo referente a los derechos de las mujeres.

En este punto, ha comentado que el concepto erróneo de feminismo del PP es “que no es feminista porque no es machista”, y ha señalado que hay muchos lugares en el mundo donde Europa representa “el faro de igualdad”, por lo que ha aseverado que es importante que no seden pasos atrás en los derechos de las mujeres y en su aplicación. “La participación de la mujer, su visibilidad y empoderamiento se llama Democracia; no hay igualdad sin democracia, y viceversa, porque no se puede dejar al margen al 50% de la población. No somos minoría, y esta mitad tiene que estar a pleno rendimiento”, apostilló.

Por último, Montero ha alabado a la izquierda cordobesa por haber sido siempre un referente, y ha llamado este domingo 9 de junio a defender los intereses de la mayoría con el voto al PSOE y combatir “nuestro gran adversario, que es la abstención de quienes no creen en la política” porque “estas elecciones no las puede ganar el ruido y la desinformación”.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en el Congreso, Rafi Crespín, ha afirmado en el encuentro que si bien los avances “siguen siendo lentos e insuficientes”, la realidad es que España, gracias a las políticas feministas del Gobierno de Pedro Sánchez, ocupa el cuarto puesto en Europa en el Índice de Igualdad de Género sólo por detrás de Suecia, Países Bajos y Dinamarca“.

Asimismo, ha valorado que el compromiso feminista de los y las socialistas haya posibilitado un salto cualitativo en la presente legislatura europea, con una Comisaria de Igualdad, con la socialista Helena Dalli al frente; la aprobación de la primera directiva contra la violencia de género y, también, la directiva de transparencia salarial para acabar con la diferente retribución de hombres y mujeres por el mismo trabajo. “No podemos permitir que las derechas tuerzan los avances conseguidos en Europa, por eso es tan importante la movilización en las urnas del voto progresista este domingo”, ha insistido.