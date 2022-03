India Martínez cumple el sueño de una fan que espera un trasplante en el Hospital Reina Sofía

Familia, ayer conocí a Manuela, me dijo que llevaba muchos días sin dormir y comer bien, que está muy cansada, pero me ha prometido que va a comer, hacer ejercicio y que no va a tirar la toalla. 💪🏽

Tenemos muchos planes juntas, así que si le mandamos muchos mensajitos de amor… pic.twitter.com/SdMHKEupYg