El estudio cordobés sobre cáncer de mama posparto recibe 875 donaciones de leche materna y se expande por Andalucía

Cerca de 900 donaciones de leche materna engrosan ya el “banco” con el que el proyecto cordobés Hera busca hallar indicios de cáncer de mama posparto en este alimento. El objetivo de esta investigación, puesta en marcha por el Grupo de Nuevas Terapias en Cáncer del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) -liderado por los doctores Juan de la Haba y Silvia Guil-, es encontrar en la leche materna biomarcadores que permitan predecir qué mujeres tienen más riesgo de desarrollar cáncer de mama. Así se podría establecer estrategias personalizadas que permitan un diagnóstico precoz.

Este es el presente de Hera, pero sus investigadores y profesionales del Imibic están conjugando esta realidad más inmediata con el futuro del proyecto. La necesidad más urgente de esta investigación es llegar a las 2.000 donaciones para que la muestra -y con ella, los resultados- sea lo más representativa posible. Hasta principios de junio, Hera había conseguido unas 400 donaciones de leche materna. A día de hoy, el proyecto cuenta con 875, una cifra que se incrementó notablemente tras la difusión del proyecto y la jornada que se llevó a cabo en el Teatro Góngora. Durante toda la mañana, 41 madres se acercaron hasta este enclave para donar leche materna.

Sin embargo, desde Imibic son conocedores de la realidad de Córdoba y de su tasa de natalidad, tal y como confirma el director de proyectos del instituto, Javier Cantero. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la natalidad bajó un escalón más y tocó suelo en Córdoba en 2023 con la cifra más baja de nacimientos desde que hay registros. Tras el repunte experimentado en el número de nacimientos en 2021, justo después del confinamiento, los últimos datos vuelven a mostrar una caída pronunciada.

Así, según los datos del INE, en 2023 se produjeron 5.574 nacimientos. Desde 2019 no se superan los 6.000 nacimientos anuales en la provincia de Córdoba y, muy al contrario, el descenso de las cifras sigue adelante. Hay que remontarse a 2018 para ver 6.209 nacimientos en un año en la provincia cordobesa, mientras que en 2017 y 2016 se contabilizaron 6.497 y 6.901, respectivamente.

Por edades, el número más alto de nacimientos se dio entre madres de 30 a 34 años, con 2.014 nacimientos. Le siguen las madres de 35 a 39 años, con 1.531, y las de 30 a 34 con 989. Entre 45 y 49 años hubo 440 nacimientos y de madres de 25 a 29 años se produjeron otros 436 nacimientos el pasado año.

El bajo índice de natalidad y la necesidad de expandir el proyecto en busca de donantes son los motivos por los que el proyecto Hera se dará a conocer en provincias como Sevilla, Granada y Estepona, donde ya hay preparadas unas jornadas de donación de leche materna para el próximo 26 de octubre en el pabellón de deportes de la localidad.

Pero el trabajo de “reclutamiento” de madres continuará en Córdoba. Cabe recordar que, quien lo desee, puede solicitar cita previa en los cuatro puntos disponibles para donar leche materna: el Hospital Reina Sofía, el Hospital San Juan de Dios y los centros de salud Poniente y Levante Sur. Según explica Cantero, el centro que más cita consigna es el San Juan de Dios por la amplitud horaria, ya que permite que las donantes acudan tres tardes a la semana, además de todos los días por la mañana.

Para potenciar la asistencia de madres al Reina Sofía, también se está trabajando en que Hera sea considerado un “proyecto de hospital”, lo que implicaría que todos los profesionales del centro sanitario se involucren en el mismo, facilitando así más disponibilidad horaria.

Asimismo, la dirección del proyecto confirma que en Córdoba capital habrá otra jornada de donación, cuyo emplazamiento se comunicará próximamente, mientras que se encuentra trabajando con la Diputación para hacer una ruta de donación por pueblos determinados atendiendo a su índice de natalidad.

A la vez que el proyecto Hera busca llegar a esas 2.000 donaciones, la parte más científica del mismo sigue su curso. Tal y como confirma Juan de la Haba, un reciente estudio científico ha constatado “las relaciones causales que existen entre embarazo y cáncer de mama posparto en una perfil determinado de mujer”. Estas conclusiones han sido enviadas a revistas científicas de renombre y todo el equipo de Hera se encuentra a la espera de los resultados y de su posterior publicación.

Junto a ello, y desde el punto de vista epidemiológico, la residente en el Reina Sofía Natalia García participó el pasado mes de junio en el Congreso Americano de Oncología, que tuvo lugar en Chicago. Allí presentó un póster científico fruto de una encuesta realizada a casi 4.000 mujeres relacionada con el cáncer de mama y el embarazo. El trabajo, impulsado por De la Haba, permitió hallar cuatro grupos de mujeres: las que no eran madres, las que lo habían sido, las que habían tenido cáncer de mama próximo al embarazo y las que lo habían tenido en fechas lejanas al período de gestación.

Además, este estudio abordó la lactancia y su posible conexión con el cáncer de mama posparto, confirmando las hipótesis del proyecto Hera, así como las consecuencias de la reproducción asistida “como potente factor de estudio y desencadenante” de este tipo de enfermedades, convirtiéndose este método de concepción “en otra línea futura de trabajo”, ya que estaría relacionada con cánceres de mama posparto más agresivos y con células que se desarrollan más rápido“ concluye De la Haba.

