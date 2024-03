Un cordobés, campeón de España de magia, acude a Europa a competir

Su interés por la magia comenzó en un crucero, donde la actuación de un mago le causó mucha impresión. “Por eso quise empezar a hacer magia, para que todo el mundo pudiera experimentar esa sensación”, asegura Isaac Deck. En ese mismo viaje, con una baraja y un CD que vendía ese mismo mago, comenzó su aventura con la magia. “A partir de entonces, mis padres me empezaron a comprar libros y juegos de magia de vez en cuando para que fuera aprendiendo” explica.

Ese método, el del aprendizaje autodidacta, es el que le ha acompañado toda su carrera. “Empecé leyendo libros, cuando Youtube no existía, y cuando me hice con una base técnica empecé a crear mis propios juegos”, cuenta. “También he asistido a muchas conferencias y participado en un curso de dos semanas con Juan Tamariz, que fue mi referente de pequeño, pero yo soy autodidacta”, añade.

A los años se unió al Círculo Mágico Cordobés, para lo que hizo una prueba de acceso. “Esto sirve para comprobar que te gusta la magia y le dedicas tiempo, y no vas solo para aprender un par de trucos”, explica. Estas asociaciones permiten a los magos reunirse una vez a la semana para hablar y compartir trucos, e Isaac comenta que “una vez al mes suele haber una conferencia de un mago de fuera de la ciudad”.

El proceso hasta ser campeón

Antes de ser campeón nacional, Isaac ya había ganado varios concursos menores en España, además del Congreso Nacional de Portugal, en dos categorías diferentes. El prestigio conseguido con el paso de los años le permitió presentarse al Campeonato de España. “Tiene que avalarte una asociación, para que no se presente cualquiera” explica, “y si alcanzas una buena posición, te seleccionan para ir al de Europa y lo mismo con el Mundial”. “Tienes que ir paso a paso”, añade.

En el concurso español, Isaac obtuvo la primera posición en la categoría de cartomagia, lo que le ha dado acceso al Campeonato Europeo, que se celebrará en mayo en Turín. En él, participarán 180 personas en las diferentes categorías. “Si quedas en una buena posición puedes ir al Mundial, que se celebra también cada tres años, el próximo en 2025”, añade. Isaac explica que el certamen europeo reúne a los ganadores nacionales de diferentes países, “pero en España tenemos un buen nivel de magia respecto al resto, somos un referente”.

Además de mago, Isaac es piloto de avión. Esto hace que no siempre pueda dedicarle el mismo tiempo a la magia. Además, su profesión le ha llevado a vivir en otras ciudades y a pertenecer a otras asociaciones, como la Sociedad Española de Ilusionismo, cuando vivía en Madrid, o el Círculo Mágico de Málaga.

Hoy, trabaja en vuelos de largo recorrido. Isaac explica que “esto hace que pueda pasar una semana entera fuera de casa, pero luego tengo otra libre, y esto me da la oportunidad de dedicarle más tiempo a la magia”. Además, relata que, como piloto, la magia le permite llegar a un sitio y conocer a gente de la magia, y que cuando llega a una ciudad siempre tiene alguien a quien visitar o con quien tomarse un café para hablar de magia. Así, explica, puedo “tener amigos en todos los lados del mundo a los que nos une la magia, sin importar la cultura o la procedencia”.

“La magia tiene que ser divertida”

A la hora de crear nuevos juegos, Isaac se imagina sentado en la butaca del teatro y piensa en qué le sorprendería. “A partir de ahí empiezo a trabajar e intento resolver ese puzle que me he creado yo solo”, cuenta, “yo me imagino lo que me sorprendería y lo que pienso es cómo llegar a eso, cómo hacerlo posible”.

Para él, la magia tiene que ser divertida y un espectáculo en el que pasarlo bien. Es por eso por lo que no los llama trucos de magia, sino juegos de magia “porque no es un engaño, es para pasarlo bien”, afirma. Y añade que lo que le gusta es que “la gente participe y se divierta, no que la magia suponga incomodidad, la gente lo pase mal y nadie quiera salir como voluntario”.

Para poner en práctica los trucos que llevarán a campo en el certamen europeo, Isaac y otros participantes españoles en el Campeonato Europeo se han juntado en un espectáculo llamado ‘Destino Mundial de Magia’. En él, mostrarán trucos totalmente nuevos y originales, que según explica “tratamos de guardarnos para no desvelar mucho antes de la competición”. Pero también para atraer patrocinadores, porque, como asegura Isaac, “el viaje, las dietas y la inscripción es dinero que no se recupera”.

Este espectáculo tendrá lugar el día 15 de abril en Madrid y el 22 en Barcelona, a lo que hay que sumar otra actuación el 31 de marzo en Málaga. “En este caso actúo con otro mago de Cádiz que se presenta en la categoría de magia de salón”, añade Isaac. “Él y yo somos los únicos andaluces en el Campeonato Europeo”.