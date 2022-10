Córdoba se inunda de fiestas de Halloween

Tanto Córdoba capital como la provincia celebrarán su particular Halloween, una fiesta netamente estadounidense que ha calado en España en los últimos años. Desde este viernes y hasta el próximo lunes, tanto la ciudad como los municipios de la provincia se inundan de convocatorias para este particular homenaje a la otra vida.

Éstas son algunas de las fiestas temáticas que podrás realizar dentro y fuera de la provincia:

La Fuensanta celebrará Halloween el día 29 de octubre en la plaza Pelagio. La celebración empezará a las 13:00 de la tarde y concluirá a las una de la mañana. La entrada al túnel del terror se realizará con un donativo de un kilo de comida. Esta fiesta comenzará con una barra vecinal. Media hora después los espectadores podrán asistir a un baile terrorífico, en la sala deportiva Namaste. A las 14:00 tendrá lugar un concurso de disfraces “para niños, adultos y mascotas”. Las plazas son limitadas y las inscripciones se realizan en la frutería Enrique V el Rey de la fruta.

Según la página web del castillo de Almodóvar, “cualquier historia no es real hasta que tú la sientas, la vivas, la sufras. Atrévete a venir a la noche más terrorífica del castillo”. “En muy pocas ocasiones, esas leyendas cobran vida y son las llamadas Noches de Luna Negra. Mi nombre es Men Rodríguez de Sanabria, mayordomo Real de Pedro I, rey de Castilla. Soy la autoridad de este castillo en ausencia de mi Rey. Si os atrevéis a vivir una de estas noches, os invito a las próximas Lunas Negras. Os espero en la puerta del Castillo de Almodóvar. Estaré encantado de recibiros y mostraros el camino a seguir, aunque no os prometo que termine dicha visita”. De esta forma el Castillo de Almodóvar invita al público a vivir esta experiencia, cuyas fechas disponibles serán el 28 y 29 de octubre. La entrada entrada cuesta 15 euros.

El próximo 31 de octubre la Asociación de Vecinos del Barrio de San Agustín ha preparado una fiesta de Halloween en el Huerto Hundido “para todos que se quieran pasar”, según destacan los vecinos.

Empezarán a las 20:00h con un desfile por el barrio donde de momento participan más de 100 personas, al finalizar celebrarán una fiesta “terroríficamente divertida” donde habrá música, baile, juegos, pasaje del terror, sorteos y muchísimas sorpresas más.

Munda Mortis regresa a Monturque después de dos años de ausencia directa por la pandemia. Estas jornadas incluyen distintas actividades.

El viernes, 28 de octubre, tendrá lugar un taller de faroles de melón, el ritual funerario romano a cargo del grupo Somnus y una visita guiada al cementerio y las cisternas romanas.

Durante el sábado 29 habrá, además de la visita guiada, una visita teatralizada en la que personajes contarán la historia del cementerio. Tendrá lugar, también, el Concurso Provincial de Gachas en el Ayuntamiento de Monturque.

Ya el domingo, 30 de octubre, se sumarán a las tradicionales visitas una nueva ruta denominada ‘Monturque Misteriosa’ y el lunes habrá una visita concierto a cargo del dúo clásico Vera Música DVO. Ese mismo día se presentará el libro Historia de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Monturque, del cronista local Francisco Luque. Por último, el martes 1 de noviembre tendrá lugar la eucaristía del Día de Todos los Santos y la procesión de Nuestro Padres Jesús Nazareno.

Como complemento a todas las actividades programadas, del 28 de octubre al 1 de noviembre tendrá lugar la Ruta de las Gachas en los bares y cafeterías de la localidad. Las inscripciones en las actividades se podrán realizar en el correo monturqueturismo@gmail.com.

El día 31, en el centro cívico el Naranjo, tendrá lugar un pasaje del terror denominado el apagón. La actividad se celebrará desde las 20:30 hasta las 23:00.

El parque de aventuras de Hornachuelos también celebrará el día de Halloween con distintas actividades. Según su web, tienen dos actividades dirigidas a este día, sendero del terror con cena en Bembézar y el barco del terror y almuerzo.

El Ayuntamiento de Guadalcázar, a través de su Área de Juventud, prepara 'Guadalking Dead', una especie de gymkhana que se llevará a cabo el 31 de octubre, con motivo de la noche de Halloween, que se extenderá desde las 22:00 hasta bien entrada la madrugada.

Así lo ha indicado el Consistorio de la localidad en una nota en la que ha detallado que los jóvenes entre 14 y 30 años podrán participar en dicha actividad, cuyas inscripciones están abiertas hasta el próximo 19 de octubre en la casa de la juventud.

La cita pretender ofrecer una alternativa de ocio saludable a los jóvenes para la noche de Halloween, que ya se ha importado al calendario, con una serie de actividades al aire libre. Será una especie de gymkhana donde el terror, el misterio y las leyendas son los focos principales con una propuesta muy original.

