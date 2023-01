Córdoba, ciudad invitada en la Semana Internacional de Moda Flamenca

La Semana Internacional de la Moda Flamenca, Simof, de este año 2023, que se celebra en Sevilla la próxima semana, ha elegido a Córdoba como ciudad invitada. Así, en la reconocida pasarela participarán distintos diseñadores de Córdoba que llevan hasta la capital andaluza sus últimas creaciones.

“En Simof, cada año hay una ciudad invitada. Esto consiste en que la ciudad invitada muestra en esta pasarela mediante un desfile colectivo los diseñadores de renombre de moda flamenca de esta ciudad y este año es Córdoba”, explica a Cordópolis la diseñadora Inma Benicio.

Como explica la creadora, el desfile colectivo de Córdoba será el próximo sábado 28 de enero a las 12.30 en Fibes, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. La organización ha previsto que el orden de salida de las presentaciones de los diseñadores cordobeses comenzará con Basi del Río, a la que le seguirán Florencio Pérez, Francisco Tamaral, Inma Benicio, Sergy & Tapiju y Trinitrán.

Basi del Río

La diseñadora, que participó por primera vez en esta pasarela “hace casi 20 años”, ha explicado qué lleva a Simof en esta ocasión: “Mi colección se llama Filigrana, está inspirada en este arte artesano joyero de Córdoba que lleva tantísimos años implantado. He utilizado un tejido de seda con los colores que para mí son de Córdoba, negro, marrón, ocre, buganvilla y por supuesto la plata”, describe la creadora.

En cuanto a la inspiración, “también va dirigida a una feria de noche. Pensamos que el traje de flamenca es solo para el día y también está la feria de noche, una feria mucho más elegante, más sobria. Son modelos entallados y de maxi volumen”.

La diseñadora también ha apuntado que colabora con ella el joyero Francisco López, “representante en la joyería artesanal de la filigrana de Córdoba .Los complementos son todos de él, son piezas únicas” ha agregado.

Florencio Pérez

El diseñador Florencio Pérez también formará parte de este colectivo de diseñadores cordobeses. El diseñador llevará a Sevilla la colección Gallardía, una colección compuesta por “siete modelos de los cuales están cargados de símbolos cordobeses y dónde se representa nuestra cultura,la gracia y la gallardía es la actitud de la mujer cordobesa a la hora de desenvolverse con elegancia”, ha explicado el creador.

Los colores que participan en la colección son el negro y el fucsia. “El negro, por la Córdoba sobria, elegante, seria y, el fucsia, por el color de las flores que rodean cada uno de nuestros rincones. Las siluetas utilizadas son: el traje de flamenca, el traje de cordobesa, el traje de corto y la capa cordobesa, dos piezas muy utilizadas en nuestra historia”, ha descrito Florencio Pérez.

El tejido elegido en esta colección es el muaré, que aporta elegancia y riqueza al conjunto de la colección.

Por último, el diseñador también se ha inspirado en los patios cordobeses: “Presentaremos un look inspirado en nuestros patios utilizando el blanco, el azul añil y los colores de las flores. Toda la colección está acompañada del sombrero cordobés de la firma Envol Complementos y la platería cordobesa de Ana Martina Workshop.

Francisco Tamaral

La firma Francisco Tamaral realizará dos acciones principales en Simof 2023. En primer lugar, y dentro de las actividades que a lo largo del año realiza la asociación Qlamenco a la cual pertenece, para esta ocasión se ha programado el desfile espectáculo Looking for Carmen en el que cada uno de los diseñadores de la asociación presentará su particular visión del mito de Carmen la Cigarrera.

Como ha explicado el diseñador, la presentación está programada como desfile inaugural de Simof 2023 y será a beneficio del Banco de Alimentos. Será el jueves día 26 de enero a las 13:30. En segundo lugar, y dado que Córdoba este año es la ciudad invitada en Simof, Tamaral participará en el desfile colectivo de diseñadores cordobeses.

El diseñador ha explicado todo acerca de su colección, destacando que esta colección cápsula, llamada Blanc sur Blac, fue creada el pasado verano para la segunda edición de Simof Madrid y aún no ha sido puesta a la venta.

La colección está realizada por completo en satén duquesa elástico y organza mate con aplicaciones de diversos encajes en mates y brillos, así como con profusión de flecos. Como su nombre indica, se trata de un trabajo de contraste en distintos tonos de blanco.

Inma Benicio

“Yo fui una de las ganadoras del certamen de Emprende Lunares de Simof. Es un certamen de diseñadores emprendedores y desde ese año estoy aquí”, ha explicado Inma Benicio sobre su participación en la Semana Internacional de la Moda Flamenca.

“Mi colección se llama Lerele, ya presenté un adelanto en Simof Madrid, el pasado mes de junio en el Hotel Wellington de la capital. En el centenario del nacimiento Lola Flores, con esta colección hago un guiño al flamenco a Jerez y Lola Flores”, concluye Benicio.

Sergy & Tapijú

Por su parte, la firma Sergy & Tapijú tendrá dos acciones en la pasarela de Sevilla. En el desfile donde todos los diseñadores cordobeses harán homenaje a la ciudad invitada, la firma llevará la colección Chic. La colección está inspirada en París con encajes, tonos rosas y estampado de flores. “Para nosotros es muy importante estar en la pasarela más importante de moda flamenca”, han señalado los diseñadores Sergy Garrido y Rafael Tapia.

Por otro lado, la firma también participará como “pasarela única”, han señalado. “Nuestra firma lleva cinco años desfilando en Simof. Este año somos la única firma de Córdoba que desfila en la pasarela. Lo haremos el sábado 28 de enero a las 17:00 con la colección África”.

Trinitrán

Simof también contará con la participación de la diseñadora Trinidad Revuelto Romero, “Trinitrán”. La firma está fundada a partir de una empresa familiar de joyería cordobesa, artesana desde 1960.

En 2005 nace Trinitrán de la mano de Trinidad Revuelto Romero con bases al legado en lo referente joyería, artesanía, diseño y una orientación claramente dedicada al mundo flamenco en su amplio concepto. En 2009 presentó su primera colección en Simof.

Para Simof 2023, lleva consigo la colección A24kilates . “La pureza se mide en quilates, hacemos un guiño a todo lo que nos enseñó nuestro maestro joyero y es más bien un pequeño homenaje, a través del flamenco que trasladamos a nuestras piezas. La pureza de lo que nos apasiona e inspira, el flamenco puro”.

Trinitrán colaborará el jueves 26 de enero a las 19:00 en la pasarela Simof con Sara de Benítez, mientras que en su desfile con Córdoba como ciudad invitada, colabora la cantaora Lucía Leiva.