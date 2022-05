La candidata de 'Por Andalucía' no intervendrá en la confección de lista electoral en Córdoba

A falta de tres días para que se acabe el plazo de presentación de las listas provinciales de candidatos, la coalición electoral 'Por Andalucía' aún no ha presentado a sus candidatos a entrar en el Parlamento Andaluz en la próxima legislatura. La candidata de la Presidencia de la Junta, Inmaculada Nieto, ha aclarado este viernes en Córdoba que ella no participa en la confección de las listas.

“Va todo muy bien aunque a mí no me corresponde hablar sobre ello”, ha dicho Nieto a preguntas de los periodistas antes de visitar el patio de la calle Ocaña, 9, y en una jornada que pasará en Córdoba, acompañada del líder provincial de IU, Sebastián Pérez, entre otros. Tras aclarar que ella no participa en estas cuestiones, Nieto ha dicho , eso sí, que quienes tienen que dar la configuración de la lista provincial lo harán “muy pronto”.

En cualquier caso, ha asegurado que no se agotará el plazo, como ocurrió con la presentación de la coalición electoral. Tampoco ha confirmado si será un candidato o una candidata de Podemos quien encabece la lista electoral de la confluencias de izquierdas por la provincia de Córdoba, tal y como se acordó entre todas las formaciones políticas que forman parte de 'Por Andalucía (Podemos, Izquierda Unida, Más País Andalucía, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz).

“No me da tiempo a mí a estar pendiente de tantas cosas, con intercambiar impresiones y explicar el programa de Gobierno de ‘Por Andalucía’ estoy entretenida”, ha dicho la candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, que ha aclarado que la coalición es “un proyecto de fuerzas políticas hermanas que tienen programas políticos y objetivos compartidos para mejorar las condiciones de vida de la gente”.

En este sentido, ha recordado que, una vez se han puesto de acuerdo para ir en una sola papeleta, “aquí no hay un concurso de egos ni de preponderancia de unas organizaciones sobre otras, porque los protagonistas son los andaluces a los que queremos tener el honor de representar”. “Se acabó hablar de nuestras cosas. Toca hablar de las cosas de la gente”, insistía Nieto ante las preguntas de los periodistas.

Además, ha rechazado también hablar de otras formaciones, como es el caso de Adelante Andalucía. Según ha dicho, 'Por Andalucía' “no va a desperdiciar ni un gramo de energía en intercambiar impresiones en quienes no están en el gobierno”, y ha reiterado que su campaña se va a centrar en “las cosas que han estado en la mano del gobierno de Moreno Bonilla”.

Recuerda al PP que Córdoba tiene cinco de los barrios más pobres del país

En este ámbito, aprovechando su paso por los patios de la Axerquía Norte, ha recordado que el PP, cuando estaba en la oposición solicitaba “con vehemencia” que se tomaran medidas en el barrio como Área de Rehabilitación, con el objetivo de fijar la población en él, evitar el envejecimiento de los vecinos y el mantenimiento de su personalidad.

Sin embargo, recordaba la candidata, “aquello se le olvidó tan pronto como empezó a gobernar”. “Es un ejemplo de un problema que es cierto que heredó el PP cuando llegó al Gobierno, pero que ahora es mucho más grave”, ha afirmado la candidata de 'Por Andalucía', que advertía de que hay zonas de ciudades como Córdoba que “podrían acabar siendo un parque temático si la Junta no toma medidas”.

Además, le ha recordado al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que “cinco de los diez barrios más pobres del país”, y que durante su mandato “se ha incrementado la brecha de la desigualdad” en la provincia, dado que el Gobierno Andaluz ha propiciado “la acumulación de bienes muebles” en las manos de “una minoría”.

“Esto lo ha alimentado la Junta, que es responsable del agravamiento de la brecha de la desigualdad y que tiene un presidente que va presumiendo de que le sobraban fondos públicos y diciendo que los guardaba para cuando le hiciera falta, cuando los problemas de provincias como Cordoba se agravan día a día”, ha afirmado Nieto.

La de este viernes ha sido, según ha confesado, su primera visita a los Patios de Córdoba. “Estoy encantada de la belleza y el entorno en el que estamos”, decía la candidata.