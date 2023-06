Dos meses sin agua potable en todo el norte a pesar de las lluvias

El próximo sábado se cumplirán dos meses desde que se prohibió el consumo de agua potable a más de 80.000 cordobeses que viven en los pueblos del norte de la provincia. En este tiempo, la Empresa Provincial Aguas de Córdoba, dependiente de la Diputación, trabaja de manera intensa para que el agua vuelva a ser potable, algo que aún no ha conseguido.

Según ha podido saber este periódico, de momento los informes técnicos “no son concluyentes” y se espera una respuesta más concreta a finales de esta misma semana. Emproacsa está aplicando un tratamiento especial en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera, para tratar de oxigenar el líquido y que pueda volver a ser consumido.

La opción más fácil para que los pueblos del norte volviesen a tener agua potable era la lluvia, pero de forma muy intensa. Ha llovido, sí, pero la zona sufría una sequía tan extrema que apenas se ha provocado escorrentía. El agua ha regenerado pastos y rellenado algunos acuíferos. Pero la falta de crecida en los arroyos ha hecho que al embalse de Sierra Boyera llegue muy poca agua. Tan poca, que en su interior apenas hay 0,14 hectómetros cúbicos. Se calcula que la comarca se bebe 0,3 hectómetros cúbicos a la semana. De hecho, las lluvias han hecho que el embalse pasase de estar técnicamente seco (con 0,06 hectómetros cúbicos de agua) a prácticamente vacío.

Por eso, el agua que llega a la ETAP de Sierra Boyera sigue siendo la del embalse de La Colada, altamente contaminado por cianobacterias. El tratamiento que se aplica para tratar de potabilizar este agua es aplicarle ozono, algo que es caro pero también muy caro. De momento, los resultados no son concluyentes, aunque sí esperanzadores, según avanzó la pasada semana el alcalde de El Viso, Juan Díaz. En este sentido y en declaraciones a los periodistas, Díaz ha expresado su deseo de que el agua “cumpla los niveles exigidos” lo antes posible para que “los grifos de las viviendas puedan utilizarse para consumo de ese agua”, evitando así también “el importante coste” que está suponiendo el transporte de agua en cisternas.

En cualquier caso, ha señalado que, de momento, “continuamos con las mismas restricciones” de agua, aunque la situación de sequía en la zona norte “ha mejorado, lógicamente”, con las lluvias de los últimos días, “algo que viene muy bien para el campo y para las explotaciones ganaderas”.

La zona norte cumplirá a finales de semana dos meses sin agua potable, a la espera de los últimos informes. El agua que sale por los grifos, no obstante, se puede usar para la limpieza y también para dar de beber a la amplia cabaña ganadera de la zona, uno de los grandes temores de los ganaderos del norte de la provincia. Pero el riesgo a largo plazo para la salud humana es importante, según recalcó la Delegación Provincial de Salud cuando se prohibió su consumo.

Por otra parte, la Junta también ha prohibido el baño en el embalse de La Colada, que estaba siendo usado como una playa artificial precisamente por el Ayuntamiento de El Viso. La presencia de cianobacterias, procedentes principalmente por los vertidos acumulados durante años, impiden el disfrute recreativo de estas aguas.

